„Body Revolution“ in Tübingen Kommentare zum Körper – nein, danke!
Beauty-Routinen, Fitnesswahn und Abnehmtipps – Jugendliche werden überall unter Druck gesetzt. Die Tübinger Ausstellung „Body Revolution“ hält dagegen.
Die junge Frau auf dem Bildschirm hat sich einen farblich perfekt abgestimmten Sportdress übergezogen und posiert auf ihrer perfekt ausgeleuchteten Yogamatte für ihre Follower und Followerinnen. Kaum ist die Szene abgedreht, lümmelt sie sich auf ihrem Sofa – denn Sport macht sie nicht wirklich, auch wenn sie in der virtuellen Welt den Eindruck hinterlassen will. „Ich weiß eigentlich, dass das meiste in den sozialen Netzwerken Fake ist“, sagt Vicky Schauer über das Video, das Teil der Ausstellung „Body Revolution“ im Stadtmuseum Tübingen ist.