Bauarbeiter werkeln am Mittwoch auf dem Flachdach eines Rohbaus in der Rudolf-Diesel-Straße in Böblingen. Vorarbeiter Michael Schwämmle prüft mit einer Wasserwaage, ob die Randverschalung gerade ist. Die Sonne brennt ihm in den Nacken. Es hat 37 Grad Lufttemperatur, kaum Schatten und alles ist heiß, der Boden, die Luft, der Bewehrungsstahl und die Gerüststangen aus Aluminium.

Hin und wieder kommt ein Luftstoß, der zumindest den Schweiß etwas kühlt. Schwämmle, der seit 15 Jahren beim Böblinger Bauunternehmen Sklarski arbeitet, macht trotz dieser Bedingungen einen erstaunlich frischen Eindruck. Gegen die Sonne schützt er sich mit einem Hut und Sonnencreme. Die Hitze nimmt er gelassen. „Ich arbeite einfach, das ist normal“, sagt er.

Was es auf der Baustelle zur Erfrischung gibt

Als er angefangen habe auf Baustellen zu arbeiten, sei das anders gewesen. Da habe ihm die Hitze zu schaffen gemacht und er sei abends sehr müde gewesen. Inzwischen scheint ihn wenig aus der Ruhe zu bringen - bis auf ein blau blitzender Pool im Garten des Nachbarhauses. „Der Anblick macht mich fertig“, sagt er lachend. Seine Form der Erfrischung besteht aktuell darin, sich seine Kappe nass zu machen und wieder auf den Kopf zu setzen.

Wenn die Wärme unerträglich wird, können sich Schwämmle und seine Kollegen Armando Oliveira und Antonia Vasconcelos in das kühlere Innere des Rohbaus zurückziehen. Außerdem finden nicht alle Arbeiten auf dem Dach, sondern auch im Schatten des Gebäudes statt. Allerdings: Auch im Schatten hat es 34 Grad.

Junior-Chef Jakob Sklarski kümmert sich um alles, während sein Vater Ralf Sklarski im Urlaub ist. Foto: Stefanie Schlecht

Für Jakob Sklarski, Junior-Chef des Bauunternehmens, bringen diese heißen Wochen zusätzliche Aufgaben mit sich. Für die Mitarbeiter würden Sonnenhüte, Sonnencreme und Wasser bereitgestellt. „Allerdings wollen viele ihre eigene Sonnencreme und ihre eigene Kappe benutzen“, meint er schmunzelnd. Erfrischungen, die übers Wasser hinausgehen, gibt es auch. „Gestern bin ich an allen Baustellen vorbeigefahren und habe Eis verteilt“, sagt Sklarski. Am Mittwoch gab es Wassermelone. „Hat sie denn geschmeckt?“, fragt der 25-jährige Juniorchef, Vorarbeiter Schwämmle bejaht.

„Das Allerwichtigste ist, dass die Jungs auf sich aufpassen.“ Jakob Sklarski, Junior-Chef im Böblinger Bauunternehmen Sklarski

Ein rechtlicher Anspruch auf Hitzefrei besteht für Bauarbeiter nicht - das schreibt die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau) auf ihrer Homepage. Allerdings sind Arbeitgeber dazu angehalten, auf ihre Mitarbeiter zu achten. Die BG Bau hat dafür einen Hitzeaktionsplan für „Outdoor-Baustellen“ zusammengestellt. Darin stehen Dinge wie Wasser zu verteilen, die Mitarbeiter über die Gefahren von Hitze aufzuklären und jede Stunde eine fünfminütige Pause zu gewähren.

Mitarbeiter machen früher Feierabend

„Bei dieser Hitze ist die Arbeit auf dem Bau körperlich höchstgradig anstrengend“, sagt Sklarski. Vor allem für ältere Mitarbeiter sei die Belastung hoch. Daher gelte: Wer nicht mehr kann, soll Feierabend machen. Ein Anfang 60-jähriger Mitarbeiter, der ebenfalls auf der Baustelle in der Rudolf-Diesel-Straße eingeteilt ist, habe beispielsweise gegen 12 Uhr die Reißleine gezogen und sei nach Hause gegangen.

„Das Allerwichtigste ist, dass die Jungs auf sich aufpassen“, sagt Sklarski. Sollte es noch heißer werden, denke er darüber nach, auf allen Baustellen einen frühzeitigen Arbeitsschluss auszurufen. Schwämmle, Oliveira und Vasconcelos tun es am Mittwoch um 16 Uhr ihrem Kollegen gleich und machen eine Stunde früher Feierabend als üblich. Normalerweise arbeiten sie von 7 bis 17 Uhr bei einer Vier-Tage-Woche. Noch früher anzufangen, um den kühleren Morgen auszunutzen, sei bei Baustellen im Wohngebiet wegen der Lärmbelästigung nicht möglich, sagt Sklarski.

Menschen und Material leiden unter der Hitze

Die erste große Hitzewelle des Jahres kommt mit Ende Juni ungewöhnlich früh. Dass die Zahl der Hitzetage mit mehr als 30 Grad seit einigen Jahren zunimmt, ist hingegen nichts Neues. Deshalb fragt sich Sklarski, ob die Schlechtwetter-Regelung im Baugewerbe nicht überholt ist. Die Schlechtwetter-Regel greift von Dezember bis März, in dieser Zeit können Bauunternehmen witterungsbedingte Kurzarbeit anmelden.

Armando Oliveira und Antonia Vasconcelos korrigieren vom Gerüst aus die Ausrichtung der Randverschalung. Foto: Anke Kumbier

Allerdings gilt diese Regel eben nur bei schlechtem Wetter im Winter und nicht dann, wenn das Thermometer nach oben hin explodiert. „Wir bräuchten diese Regel auch im Sommer“, sagt Sklarski. Vielleicht irgendwann sogar mehr als im Winter. Die Phasen, in denen sie im Winter überhaupt nicht arbeiten könnten, seien immer seltener.

Ebenso wie Minusgrade kann die Hitze nicht nur den Menschen, sondern auch dem Material zu schaffen machen. Am Donnerstag betonieren Schwämmle und sein Team das Flachdach in der Rudolf-Diesel-Straße. Das passiert am Vormittag, weil der Beton bei zu großer Hitze nicht mehr so aushärtet wie er soll. Nachdem er ausgebracht ist, wird er mit einer befeuchteten Folie vor dem Austrocknen bewahrt. Danach heißt es für Schwämmle und seine Kollegen: Feierabend!

Checkliste für die große Hitze

Bauunternehmen

Das Bauunternehmen Sklarski in Böblingen beschäftigt rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es ist in den Bereichen Hoch- und Neubau, Sanierung, Garten- und Landschaftsbau sowie dem Bau von Schwimmbädern tätig. Inhaber und Chef Ralf Sklarski sitzt für die Freien Wähler im Böblinger Gemeinderat, seine Frau Anja Sklarski für die Grünen.

Hitzeaktionsplan

Die BG Bau hat auf ihrer Homepage eine Checkliste veröffentlicht. Neben der Versorgung mit Sonnenschutz und Wasser, rät sie beispielsweise auch dazu, auf Baustellen eine saubere Toilette bereitzustellen, damit man nicht aus Ekel vor dem Toilettengang zu wenig trinkt.