Böblingen Bauen bei Hitze: „Das ist körperlich höchstgradig anstrengend“
In der Rudolf-Diesel-Straße in Böblingen entsteht ein Zweifamilienhaus. Trotz Hitze gehen die Arbeiten weiter und der Junior-Chef bringt Eis vorbei.
In der Rudolf-Diesel-Straße in Böblingen entsteht ein Zweifamilienhaus. Trotz Hitze gehen die Arbeiten weiter und der Junior-Chef bringt Eis vorbei.
Bauarbeiter werkeln am Mittwoch auf dem Flachdach eines Rohbaus in der Rudolf-Diesel-Straße in Böblingen. Vorarbeiter Michael Schwämmle prüft mit einer Wasserwaage, ob die Randverschalung gerade ist. Die Sonne brennt ihm in den Nacken. Es hat 37 Grad Lufttemperatur, kaum Schatten und alles ist heiß, der Boden, die Luft, der Bewehrungsstahl und die Gerüststangen aus Aluminium.