Eine Wasserförderpumpe, die an einem Holzschuppen befestigt ist, gerät am Mittwoch in Böblingen-Dagersheim in Brand. Die Feuerwehr rückt mit sechs Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften aus.

Annika Mayer 17.07.2024 - 15:40 Uhr

Eine Pumpe an einem Holzschuppen ist am Mittwochvormittag im Böblinger Stadtteil Dagersheim in Brand geraten. Die Böblinger Feuerwehr wurde kurz nach 10 Uhr von einer Anwohnerin alarmiert, sagte Daniel Rieß, Sprecher der Feuerwehr, gegenüber unserer Zeitung. Die Pumpe sei an dem Schuppen befestigt gewesen und zur Wasserförderung genutzt worden. Vermutlich geriet sie durch Überhitzung in Brand und es kam zu einem offenen Feuer, erläutert Rieß.