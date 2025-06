Bürger rufen die Feuerwehr zu einer ungewöhnlichen Rettungsaktion. Auf einem Dach in 20 Metern Höhe ist ein Tier unterwegs, das dort nichts zu suchen hat.

red/dpa 29.06.2025 - 08:28 Uhr

Vom Dach eines Einkaufszentrums in der baden-württembergischen Stadt Böblingen haben Feuerwehrleute einen Hund gerettet. Das Tier sei auf der Dachkante in rund 20 Metern hin- und hergelaufen, teilte die Feuerwehr mit. Aufmerksame Bürger hätten das hilflose Tier am späten Samstagabend bemerkt und den Notruf gewählt.