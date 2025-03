Fiat-Fahrer gerät mehrfach in den Gegenverkehr

Der 28-Jährige fiel in Böblingen wegen seiner unsicheren Fahrweise auf. Eine Polizeistreife entdeckte ihn schließlich in Gärtringen. Die Polizei sucht Zeugen und Geschädigte.

Anke Kumbier 12.03.2025 - 14:02 Uhr

Ein 28-jähriger Fiat-Fahrer ist am Dienstag wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen, außerdem geriet er mehrfach in den Gegenverkehr. Das Polizeirevier Böblingen ermittelt nun gegen ihn wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs. Der 28-Jährige war laut Polizeibericht gegen 21.45 Uhr im Bereich der Herrenberger Straße beziehungsweise der Kreisstraße 1077 in Böblingen unterwegs.