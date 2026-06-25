Böblingen Goebbels-Klingelton im interkulturellen Beirat: „Eine Schande“
Böblinger Stadträte haben den Vorfall, bei dem das Handy einer AfD-Rätin mit einem Goebbels-Zitat klingelte, scharf verurteilt.
Böblinger Stadträte haben den Vorfall, bei dem das Handy einer AfD-Rätin mit einem Goebbels-Zitat klingelte, scharf verurteilt.
Der Böblinger Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die sogenannte Böblinger Erklärung bekräftigt. Dieser Akt folgte auf einen weitreichenden Vorfall, der sich im Mai in einer Sitzung des Interkulturellen Beirats abgespielt hatte und die Stadtverwaltung dazu veranlasste, Strafanzeige zu stellen.