Der Böblinger Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die sogenannte Böblinger Erklärung bekräftigt. Dieser Akt folgte auf einen weitreichenden Vorfall, der sich im Mai in einer Sitzung des Interkulturellen Beirats abgespielt hatte und die Stadtverwaltung dazu veranlasste, Strafanzeige zu stellen.

Bei der Gemeinderatssitzung am Mittwoch war Angelika Brotschi nicht anwesend. Ob sie der Forderung des Kreissprechers nachkommt, war zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. Eine Rücktrittserklärung lag der Stadt am Mittwochabend nicht vor. Brotschi selbst nahm auf eine Anfrage unserer Zeitung per E-Mail keine Stellung dazu, ob sie weiterhin ihr Mandat im Böblinger Gemeinderat ausüben will. Auch telefonisch war sie nicht zu erreichen. Grundsätzlich wäre es möglich, dass sie auch nach ihrem Parteiaustritt weiter im Gremium sitzt.

Stadträte verurteilen den Vorfall im Beirat

Die AfD-Fraktion hatte im Vorfeld per Pressemitteilung Brotschis Verhalten kritisiert, in der Gemeinderatssitzung hüllten sich die AfDler aber in Schweigen. Dafür gaben zahlreiche andere Stadträte ein Statement ab. „Wir verurteilen ein solches Verhalten aufs Schärfste“, sagte Dorothea Bauer (Grüne). Und auch die Freien Wähler verurteilten „jede Form nationalsozialistischer Propaganda“ entschieden.

„Das Verhalten von Frau Brotschi ist eine Schande“, sagte Florian Wahl für die Fraktion SPD und Linke. Ihren Eid als Stadträtin habe sie durch ihr Verhalten eklatant verletzt. Deshalb müsse Brotschi nun für sich entscheiden, ob der Gemeinderat weiter die richtige Wirkungsstätte für sie sei.

Thorsten Breitfeld (CDU) verlas die Böblinger Erklärung. Die CDU-Vertreter aus dem Kreis – darunter auch Breitfeld – hatten sich bereits Mitte Juni in einer Pressemitteilung zu Wort gemeldet, in der sie ihre Unterstützung für das Vorgehen der Stadt aussprachen und die AfD zu einer Erklärung aufforderten. Auch Detlef Gurgel (Freie Demokraten) bezeichnete den Klingelton als „geschmacklos“ und „unangemessen“, kritisierte jedoch das Vorgehen der Stadt, Strafanzeige zu stellen.

Letztlich stimmten die übrigen drei AfD-ler als einzige im Rat der Böblinger Erklärung nicht zu. Ihre Entscheidung hatten sie zuvor in einer Pressemitteilung begründet: Ihre Ablehnung richte sich ausdrücklich nicht gegen Demokratie, Menschenwürde, Rechtsstaatlichkeit und staatliche Institutionen, hatte die Fraktion in ihrem Schreiben mitgeteilt. Vielmehr fühle sich die AfD-Fraktion in der Pflicht, auf Fehlentwicklungen beim Thema Migration hinzuweisen.

Bei den zwei weiteren Punkten, über die im Zuge der Böblinger Erklärung ebenfalls abgestimmt wurde, hoben allerdings auch die AfD-Stadträte zustimmend ihre Hände: Mit den beiden Abstimmungen hielt der Gemeinderat fest, dass der Interkulturelle Beirat der Stadt Böblingen für Respekt, Verständigung, demokratische Kultur und das Zusammenleben in Vielfalt stehe und Vorgänge, die nationalsozialistische Propaganda aufgreifen oder entsprechende Bezüge herstellen, mit dem Auftrag und der Würde dieses Gremiums unvereinbar seien. Außerdem verpflichtete sich der Gemeinderat selbst dazu, bei der Entsendung von Mitgliedern in städtische Beiräte die besondere Verantwortung für die Würde, Integrität und demokratische Kultur dieser Gremien zu beachten.