Die Stadt Böblingen verbannt wegen zunehmender Vermüllung Altkleider-Container von öffentlichen Standorten im Stadtgebiet. Die Reaktionen im Netz sind gespalten.
26.06.2026 - 07:03 Uhr
Säcke mit stinkendem Restmüll, verstreut herumliegende Altkleider, Berge von Sperrmüll: Altkleider-Container sind oft kein schöner Anblick. Die Stadt Böblingen nimmt sich des Müllproblems nun an: Von Anfang Juli an werden die im öffentlichen Raum aufgestellten Altkleidercontainer abgebaut, berichtet die Stadtverwaltung in einer Mitteilung.