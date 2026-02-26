Böblingen muss sparen Mittelaltermarkt steht auf der Kippe
Böblingen muss sparen. Doch wo genau das passiert, blieb bisher vage. Nun wurde bekannt: Den Mittelaltermarkt könnte es treffen.
Es ist eine Nachricht, die Böblingen erst noch verdauen muss: Die Stadt steht finanziell deutlich schlechter da als noch vor wenigen Wochen angenommen. Das wird nicht ohne spürbare Folgen bleiben. Ein mögliches erstes Opfer des Sparzwangs: der Böblinger Mittelaltermarkt. Ursprünglich organisiert mit dem Gedanken, den Marktplatz zu beleben, steht die Veranstaltung nun auf der Kippe.