Böblingen Polarnacht 2026: Neue Bands, neue Zeit, neue Orte – was sich dieses Jahr ändert
Bei der Böblinger Polarnacht sind wieder einmal einige neue, aber auch viele bekannte Bands am Start – manche allerdings an ungewohnten Orten.
Bei der Böblinger Polarnacht sind wieder einmal einige neue, aber auch viele bekannte Bands am Start – manche allerdings an ungewohnten Orten.
Je nach Außentemperatur passt der Name manchmal nur so bedingt – allerdings hat die Böblinger Polarnacht auch nichts mit eisigem Wetter oder der Polarregion zu tun. Der Name geht vielmehr auf eine mittlerweile eingestellte Weizenbiersorte der Schönbuch-Braumanufaktur zurück.