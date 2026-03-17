Auf dem Flugfeld in Böblingen soll eine 17-Jährige sexuell missbraucht worden sein. Zwei Jugendliche stehen im Verdacht, an der Tat beteiligt gewesen zu sein.

Eine mutmaßliche Vergewaltigung auf dem Flugfeld in Böblingen beschäftigt die Polizei und die Staatsanwaltschaft: Ein 17-jähriges Mädchen soll dort vorige Woche am Donnerstagabend sexuell missbraucht worden sein. Laut Polizeiangaben werden zwei Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren verdächtigt, an dem sexuellen Übergriff beteiligt gewesen zu sein.

Wie die Polizei berichtet, sei das Opfer an dem Abend mit Freunden unterwegs gewesen und habe eine öffentliche Toilette aufsuchen wollen. Die Tatverdächtigen sollen auf die 17-Jährige aufmerksam geworden sein und sie in die Toilettenanlage gedrängt haben. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es dort mutmaßlich zu einer Vergewaltigung durch mindestens einen der Jugendlichen. Erst als andere Personen hinzukamen, ließen sie von der jungen Frau ab.

Jugendliche Verdächtige nicht in U-Haft

Die Polizei konnte die Verdächtigen identifizieren und vorläufig festnehmen. Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Vergewaltigung eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen die beiden wieder auf freien Fuß, da laut der Staatsanwaltschaft Stuttgart die Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft – wie Fluchtgefahr oder Wiederholungsgefahr – derzeit nicht vorliegen.