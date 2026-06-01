Mit einer schweren Platte haben Unbekannte am Wochenende die Scheibe an einer Böblinger Schule zertrümmert. Die Polizei ermittelt.

Wolfgang Berger 01.06.2026 - 12:19 Uhr

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Samstag- und Sonntagmorgen eine Fensterscheibe eines Schulgebäudes in der Geschwister-Scholl-Straße in Böblingen zertrümmert. Die Täter nahmen eine Gehwegplatte und warfen diese gegen die Scheibe, die laut Polizeiangaben vollständig zerstört wurde. Der Schaden dürfte sich auf rund 2000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Böblingen, Telefon 0 70 31 / 13-25 00 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de, bittet um Hinweise.