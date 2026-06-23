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Böblingen Smartwatch am Kinderarm? Stadt zieht in Kitas klare Grenze

Böblingen: Smartwatch am Kinderarm? Stadt zieht in Kitas klare Grenze
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Viele Kinder-Smartwatches ermöglichen Ortung, Telefonate sowie Foto- und Audioaufnahmen. In Böblinger Kitas sollen solche Geräte künftig außen vor bleiben. Foto: Andrea Warnecke/dpa

Mehr Sicherheit oder zu viel Kontrolle? Böblingen führt neue Regeln für Smartwatches und GPS-Tracker in Kitas ein. Das sind die Gründe.

Böblingen: Veronika Andreas (va)

Ein Blick auf das Smartphone genügt und Eltern können sehen, wo sich ihr Kind gerade befindet. Manche Smartwatches für Kinder versprechen Sicherheit, Erreichbarkeit und Kontrolle auf Knopfdruck. Doch genau diese digitalen Begleiter sollen in den städtischen Kindertageseinrichtungen in Böblingen künftig außen vor bleiben. Die Stadt hat nun die Eltern in einem Elternbrief darüber informiert, dass Smartwatches und GPS-Tracker im Kita-Alltag nicht genutzt werden sollen.

 

Der Schritt kommt nicht zufällig. In den vergangenen Monaten haben pädagogische Fachkräfte nach Angaben der Stadt zunehmend beobachtet, dass Kinder digitale Geräte mit in die Einrichtungen bringen. Damit seien neue Herausforderungen entstanden - pädagogisch, organisatorisch und rechtlich.

„Unser Ziel ist es, frühzeitig klare und einheitliche Rahmenbedingungen zu schaffen, um den Bildungs- und Erziehungsauftrag der Einrichtungen zu stärken und Risiken im Bereich des Daten- und Kinderschutzes zu minimieren“, erklärt Marliese Mayer, die Leiterin der Abteilung Kindertagesbetreuung in Böblingen. Dabei geht es nicht allein um die Technik selbst. Nach Angaben der Stadt werfen Smartwatches und Tracker Fragen auf, die es im Kita-Alltag bislang kaum gab. Wer haftet, wenn ein Gerät verloren geht oder beschädigt wird? Was passiert, wenn Kinder Geräte tauschen? Und wie lässt sich verhindern, dass Fotos, Videos oder Standortdaten unkontrolliert erfasst oder weitergegeben werden?

Freies Spiel statt digitale Begleiter

Ein wesentlicher Grund für die neue Regelung liegt im pädagogischen Verständnis der Einrichtungen. Fachkräfte beobachteten zunehmend, dass digitale Geräte Einfluss auf die Konzentration, soziale Interaktion und die kreative Spielentwicklung von Kindern nehmen können.

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Die Zeit in der Kita solle vor allem von direkter Kommunikation, Bewegung und freiem Spiel geprägt sein. Gerade jüngere Kinder profitierten von unmittelbaren Erfahrungen mit anderen Kindern und ihrer Umgebung. „Studien und Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass Kinder insbesondere im frühen Alter von direkter Kommunikation, Bewegung und freiem Spiel profitieren“, erklärt Marliese Mayer. Sie verweist dabei auch auf den Bildungsvertrag der Kindertageseinrichtungen. Nach dem neuen Orientierungsplan für Kitas gehöre es dazu, Kinder altersgerecht an Medien heranzuführen und Familien bei Fragen der Mediennutzung zu begleiten. „Dafür braucht es auch altersgemäße Regeln zu ihrem Schutz“, betont Mayer.

Datenschutz als zentrales Argument

Besonders schwer wiegen aus Sicht der Verwaltung die datenschutzrechtlichen Aspekte. Viele Smartwatches verfügen über Kameras oder Mikrofone und können Fotos, Videos oder Tonaufnahmen erstellen. Für pädagogische Fachkräfte sei kaum kontrollierbar, wann und wie diese Funktionen genutzt werden. Hinzu kommen GPS-Funktionen, die den Aufenthaltsort eines Kindes übermitteln können. Dadurch könnten unter Umständen Standortdaten von Dritten eingesehen oder gespeichert werden.

„Hier ergibt sich ein erhebliches Risiko, dass Persönlichkeitsrechte verletzt werden“, erklärt Mayer. Die Einrichtungen hätten eine besondere Verantwortung, die Privatsphäre von Kindern und Mitarbeitenden zu schützen und gesetzliche Vorgaben einzuhalten.

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Der Alltag in Esslinger Kitas soll durch Digitalisierung effizienter werden. Derzeit entwickelt die Stadt eine Software. Zudem sollen die Erzieherinnen Tablets und Handys bekommen.

Das manche Eltern auf Smartwatches oder Tracker setzen, hat häufig einen einfachen Grund: Sie möchten wissen, dass ihr Kind sicher ist. Gerade bei Ausflügen oder besonderen Situationen vermitteln die Geräte vielen Familien ein Gefühl zusätzlicher Kontrolle.

Die Stadt hält dem entgegen, dass während der Betreuungszeit die Aufsichtspflicht eindeutig bei den pädagogischen Fachkräften liege. Eine zusätzliche Überwachung von außen sei nicht notwendig. „Geräte zur Nachverfolgung des Standortes könnten aus unserer Sicht nur bedingt Sicherheit schaffen und führen leider immer wieder zu Verunsicherung“, so Mayer. Entscheidend sei vielmehr eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Einrichtung. Wer Sorgen habe, solle diese direkt mit den Fachkräften besprechen.

Keine Strafen geplant

Kontrolliert werden soll die neue Regelung vor allem über Gespräche mit Eltern und Kindern. Werden Smartwatches oder Tracker dennoch genutzt, werden die Geräte nach Angaben der Stadt sicher verwahrt und am Ende des Tages wieder ausgehändigt.

„In erster Linie geht es nicht um Konsequenzen, sondern um Aufklärung und gute Vereinbarungen“, betont Mayer. Die Regelung ist zunächst langfristig angelegt, soll aber regelmäßig überprüft werden. Denkbar sei eventuell auch eine Aufnahme in die Satzung für die städtischen Kindertageseinrichtungen.

Rückmeldungen von Eltern oder Mitarbeitenden liegen bislang noch nicht vor. Die Stadt rechnet jedoch damit, dass die Entscheidung unterschiedlich bewertet wird. Während viele Eltern klare Linie und den Schutz der Kinder begrüßen dürften, sehen andere in Smartwatches vor allem ein Plus an Sicherheit. Die Diskussion darüber, wie viel Digitalisierung schon im Kita-Alter sinnvoll ist, dürfte deshalb noch eine Weile weitergehen.

Smartwatches in der Kita: Darum sind sie umstritten

Standort
Viele Kinder-Smartwatches verfügen über GPS-Funktionen. Eltern können damit den Aufenthaltsort ihres Kindes über eine App verfolgen. Kritiker sehen darin die Gefahr einer ständigen Überwachung.

Kamera
Je nach Modell können die Geräte Fotos machen, Sprachaufnahmen speichern oder Telefonate ermöglichen. Dadurch entstehen Fragen zum Datenschutz und zum Schutz der Privatsphäre.

Gewöhnungseffekt
Fachleute betonen, dass Kinder Selbstständigkeit und Vertrauen lernen müssen. Die ständige Kontrolle der Eltern durch Smartphones oder Tracker kann diese Entwicklung von Eigenständigkeit erschweren.

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