Böblingen Smartwatch am Kinderarm? Stadt zieht in Kitas klare Grenze
Mehr Sicherheit oder zu viel Kontrolle? Böblingen führt neue Regeln für Smartwatches und GPS-Tracker in Kitas ein. Das sind die Gründe.
Mehr Sicherheit oder zu viel Kontrolle? Böblingen führt neue Regeln für Smartwatches und GPS-Tracker in Kitas ein. Das sind die Gründe.
Ein Blick auf das Smartphone genügt und Eltern können sehen, wo sich ihr Kind gerade befindet. Manche Smartwatches für Kinder versprechen Sicherheit, Erreichbarkeit und Kontrolle auf Knopfdruck. Doch genau diese digitalen Begleiter sollen in den städtischen Kindertageseinrichtungen in Böblingen künftig außen vor bleiben. Die Stadt hat nun die Eltern in einem Elternbrief darüber informiert, dass Smartwatches und GPS-Tracker im Kita-Alltag nicht genutzt werden sollen.