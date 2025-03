Die Böblinger Feuerwehr blickt für 2024 auf 915 Einsätze und fast 53 000 Arbeitsstunden zurück – und stellt sich für die Zukunft auf.

Holger Schmidt 16.03.2025 - 20:54 Uhr

„Ihr seid immer da, wenn schnelle Hilfe benötigt wird“, sagte der Böblinger Oberbürgermeister Stefan Belz, als er der Feuerwehr bei deren Hauptversammlung am Samstagabend dankte. Aus Platzgründen fand die Versammlung erstmals in der Kongresshalle und nicht wie bisher im Saal der Feuerwache am Röhrer Weg statt. 915 Einsätze, so viele wie noch nie, und insgesamt fast 53 000 Arbeitsstunden haben der Kommandant Thomas Frech und seine Feuerwehrleute im Jahr 2024 geleistet.