Böblingen: Warum die Entscheidung zum Schlossberg überfällig ist

Eine Aufführung des Samuel-Beckett-Klassikers „Warten auf Godot“ in der Theatersparte der Böblinger DAT-Kunstschule ist nicht überliefert. Vielleicht schlagen es die Theaterschüler bald selbst vor: Als ironischen Kommentar auf die jahrelange Hängepartie um die Zukunft ihrer Musik- und Kunstschule. Seit fünf Jahren vergräbt sich das Baudezernat unter Christine Kraayvanger in die vertiefte Machbarkeitsstudie einer Neu-Bebauung des Schlossbergs. Fünf Jahre, das ist in einem Schülerleben eine halbe Ewigkeit.

Selbst in der Verwaltung, in der die Mühlen bekanntlich langsam mahlen, ist ein halbes Jahrzehnt für einen Prüfauftrag lang, zu lang. Sicher, es kamen Dinge dazwischen: Ausufernde Grabungen der Archäologen, eine Kommunalwahl, aus der man die Entscheidung heraushalten wollte sowie eine Oberbürgermeisterwahl, in der es ebenfalls nicht Thema war. Zu allem Überfluss hat die Stadt mittlerweile gar kein Geld mehr für solch teure Prestigeprojekte.

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Wenn die Stadtverwaltung aber das Vertrauen in die demokratischen Prozesse der Willensbildung erhalten will, sollte sie solche Hängepartien künftig vermeiden. Schon der Start war ja verstolpert: Die Stadtgesellschaft wurde anno 2021 zunächst nur über die Tagesordnung des Gemeinderats informiert, welch stadtbildprägende Entscheidung in Böblingen da ansteht. Die Bürgervertreter waren vorab im Geheimen eingeweiht. Umso mehr drängte sich der Eindruck auf, das Zeitfenster für eine öffentliche Debatte so schmal wie möglich zu halten. Die Schlossberg-Bebauung: Sie war und ist kein Glanzstück für Transparenz in der Kommunalpolitik.