Böblingen Warum die Entscheidung zum Schlossberg überfällig ist
Die Stadt Böblingen wird im Oktober fünf Jahre gebraucht haben, um herauszufinden, was auf dem Schlossberg geschehen soll. Das ist entschieden zu lang, findet unser Redakteur.
Die Stadt Böblingen wird im Oktober fünf Jahre gebraucht haben, um herauszufinden, was auf dem Schlossberg geschehen soll. Das ist entschieden zu lang, findet unser Redakteur.
Eine Aufführung des Samuel-Beckett-Klassikers „Warten auf Godot“ in der Theatersparte der Böblinger DAT-Kunstschule ist nicht überliefert. Vielleicht schlagen es die Theaterschüler bald selbst vor: Als ironischen Kommentar auf die jahrelange Hängepartie um die Zukunft ihrer Musik- und Kunstschule. Seit fünf Jahren vergräbt sich das Baudezernat unter Christine Kraayvanger in die vertiefte Machbarkeitsstudie einer Neu-Bebauung des Schlossbergs. Fünf Jahre, das ist in einem Schülerleben eine halbe Ewigkeit.