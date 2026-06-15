An der Anschlussstelle Böblingen/Sindelfingen der Autobahn 81 ist die Abfahrt in Richtung Stuttgart voll gesperrt. Die Beeinträchtigung dauert bis zum 29. Juni.

Von Montag, 15. Juni, bis Montag, 29. Juni, 5 Uhr, wird die Abfahrt von der A 81 in Fahrtrichtung Stuttgart in der Anschlussstelle Böblingen-Sindelfingen voll gesperrt. Die Sperrung steht in Zusammenhang mit der Erweiterung der Autobahn 81 zwischen Sindelfingen-Ost und Böblingen Hulb. Das teilt die für den sechsspurigen Ausbau zuständige Gesellschaft Deges mit.

 

Der Grund für die Sperrung sind laut Deges Erdbaumaßnahmen und Bauvorbereitungsarbeiten im Anschlussstellenbereich. Bereits am vergangenen Wochenende, von Freitagabend bis Montagfrüh, war die A 81 wegen Brückenarbeiten voll gesperrt. Weitere Informationen zum Projekt gibt es unter www.deges.de/a81-erweiterung.