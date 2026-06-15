An der Anschlussstelle Böblingen/Sindelfingen der Autobahn 81 ist die Abfahrt in Richtung Stuttgart voll gesperrt. Die Beeinträchtigung dauert bis zum 29. Juni.
15.06.2026 - 16:33 Uhr
Von Montag, 15. Juni, bis Montag, 29. Juni, 5 Uhr, wird die Abfahrt von der A 81 in Fahrtrichtung Stuttgart in der Anschlussstelle Böblingen-Sindelfingen voll gesperrt. Die Sperrung steht in Zusammenhang mit der Erweiterung der Autobahn 81 zwischen Sindelfingen-Ost und Böblingen Hulb. Das teilt die für den sechsspurigen Ausbau zuständige Gesellschaft Deges mit.