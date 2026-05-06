Böblinger Bauprojekt Untere Gasse hängt weiter in der Warteschleife
Ein altes Bauernhaus in der Altstadt gehört seit sechs Jahren der Stadt Böblingen. Doch was daraus werden soll, ist immer noch unklar: Die Pläne ruhen.
Ein altes Bauernhaus in der Altstadt gehört seit sechs Jahren der Stadt Böblingen. Doch was daraus werden soll, ist immer noch unklar: Die Pläne ruhen.
Es sollte ein Leuchtturmprojekt werden: An der Unteren Gasse 7 bis 9, wo noch Reste der mittelalterlichen Stadtmauer aus dem 13. Jahrhundert erhalten sind, wollte die Stadt Böblingen einen besonderen Ort für Stadtgeschichte schaffen. Doch aus den ambitionierten Plänen ist bisher nicht viel geworden. Eine aktuelle Anfrage an die Stadtverwaltung deutet auf Stillstand hin: Der Projektstatus lautet „ruhend“, eine zeitliche Planung existiert nicht.