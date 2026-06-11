Es sollte eine schnelle Lösung sein: Die Stadt Böblingen kaufte Ende 2022 das ehemalige BG-Bau-Gebäude, um „langfristig Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen“, wie es damals zur Begründung hieß. Auslöser war der Umzug der Berufsgenossenschaft an den Standort Stuttgart-Vaihingen. Die Idee der Stadt war, das rund 20.000 Quadratmeter große Gebäude aus dem Jahr 1978 interimsweise zu nutzen, während parallel eine langfristige Konzeption erarbeitet wird. Doch daraus wurde nichts. Heute steht der Gebäudekomplex neben der Mineraltherme nahezu leer – und kostet die Stadt dennoch viel Geld für die Instandhaltung.

Der Grund für den Stillstand liegt in den 44 Jahre alten Mauern in der Friedrich-Gerstlacher-Straße. Aufgrund des Baujahres 1978 und der Bauart – „vergleichbar mit dem Neuen Rathaus“ – ging die Stadt als Käuferin von Anfang an von einer Schadstoffbelastung aus. Untersuchungen vor dem Kauf bestätigten diese Befürchtung: Die Raumluft ist durch Formaldehyd belastet. Dennoch hoffte man darauf, den Schadstoff so weit in den Griff zu kriegen, dass eine Interimsnutzung der Büroflächen möglich sei. Doch dann kam die böse Überraschung.

Im Rahmen vertiefender Untersuchungen für eine Sanierung stellte sich heraus, dass vereinzelt auch asbesthaltige Spachtelmasse verwendet wurde. Das eigentliche Problem: Der betroffene Bereich lässt sich nicht eindeutig eingrenzen. Die Stadtverwaltung geht daher von einer flächendeckenden Belastung aus. „Die Kombination aus diesen beiden Schadstoffarten lassen aktuell eine Interimsnutzung im Bestand nicht zu“, sagt Sprecher Peter Lausch.

Umnutzung in Wohnraum nicht möglich

Zu Beginn stand die Frage nach der Unterbringung von Flüchtlingen im Raum. Dies war aber von Anfang an unrealistisch, da die Umnutzung der alten Büroflächen in Wohnraum aufwendig und teuer zu stehen kommt: Schlaf-, Wohn- und Sanitärbereiche hätten errichtet werden müssen, wo vorher Aktenordner und Schreibtische standen. Auch eine Interimsnutzung als Schulgebäude war kaum realistisch.

Überhaupt seien für eine Weiternutzung voraussichtlich umfangreiche Sanierungsmaßnahmen notwendig, heißt es aus dem Rathaus. Aktuell werde geprüft, ob die Schadstoffbelastung provisorisch eingedämmt werden könne. Sollte das nicht möglich sein, müsse eine Modernisierung des Gebäudes im Einklang mit einem langfristigen Nutzungskonzept erfolgen, teilt die Stadt mit. Immerhin: Ein Lichtblick existiert.

Der ehemalige Eingang: Heute wird das Gebäude nur teilweise noch genutzt von der Verwaltung der benachbarten Mineraltherme Foto: Stefanie Schlecht

Ein Teilbereich des Gebäudes weist aufgrund seiner Bauart eine deutlich geringere Formaldehyd-Belastung auf. Diesen hat die Stadt saniert und er dient der Böblinger Mineraltherme vorübergehend als Büro- und Verwaltungstrakt. Der Rest des 20.000-Quadratmeter-Kolosses bleibt verwaist. Bereits 2021 fasste der Gemeinderat einen Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan, der eine perspektivische Nutzung für Freizeit, Sport und Gesundheit vorsieht.

Mit Interessenten wurden und werden Gespräche geführt, heißt es aus dem Rathaus. Diese würden über die langfristige Zielsetzung informiert, „um hier im Einklang vorläufige Nutzungen zu ermöglichen“. Doch konkreter wird die Stadt zum derzeitigen Zeitpunkt nicht. Die Verwaltung erarbeite Entwicklungsszenarien für das Areal, teilt Lausch lediglich mit. Auf dieser Basis solle dann gemeinsam mit dem Gemeinderat ein Entwicklungs- und Sanierungsszenario abgestimmt werden. Wann das sein wird? Unklar.

Die zeitliche Planung sei „abhängig von der späteren Konzeption“. Auch der voraussichtliche Finanzbedarf: „Abhängig von der späteren Konzeption.“ Ein Muster, das sich bei Böblinger Bauprojekten zu wiederholen scheint: Ähnlich wie bei der Unteren Gasse oder dem Schlossberg fehlt es an konkreten Zeitplänen und Kostenkalkulationen. Während die Stadt prüft, plant und Szenarien erarbeitet, liegen markante Gebäude im Dornröschenschlaf – oder kosten zumindest Geld, ohne einen erkennbaren öffentlichen Nutzen zu erbringen.

Instandhaltung kostet jährlich 157.000 Euro

Im Fall des BG-Bau-Gebäudes summieren sich die Instandhaltungskosten auf durchschnittlich 157.000 Euro pro Jahr – ein Durchschnittswert der letzten zwei Jahre. Die Bürgerschaft dürfte sich fragen: Wie lange kann sich die Stadt diesen Schwebezustand noch leisten? Und wann wird aus den „Entwicklungsszenarien“ ein konkreter Plan? In Zeiten knapper Kassen ist dies zur Stunde ungewiss.