 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. Leer stehende BG Bau: Asbest verhindert Nutzung

Böblinger Bürokoloss Leer stehende BG Bau: Asbest verhindert Nutzung

Böblinger Bürokoloss: Leer stehende BG Bau: Asbest verhindert Nutzung
17
Das Gebäude der BG Bau, das die Stadt Böblingen erworben hat, ist mit Schadstoffen verseucht Foto: Stefanie Schlecht

Die Stadt Böblingen sitzt auf einem Bürokoloss aus den 1970er Jahren, der mit Asbest und Formaldehyd verseucht ist. Das Gebäude neben dem Thermalbad dämmert vor sich hin.

Böblingen: Jan-Philipp Schlecht (jps)

Es sollte eine schnelle Lösung sein: Die Stadt Böblingen kaufte Ende 2022 das ehemalige BG-Bau-Gebäude, um „langfristig Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen“, wie es damals zur Begründung hieß. Auslöser war der Umzug der Berufsgenossenschaft an den Standort Stuttgart-Vaihingen. Die Idee der Stadt war, das rund 20.000 Quadratmeter große Gebäude aus dem Jahr 1978 interimsweise zu nutzen, während parallel eine langfristige Konzeption erarbeitet wird. Doch daraus wurde nichts. Heute steht der Gebäudekomplex neben der Mineraltherme nahezu leer – und kostet die Stadt dennoch viel Geld für die Instandhaltung.

 

Der Grund für den Stillstand liegt in den 44 Jahre alten Mauern in der Friedrich-Gerstlacher-Straße. Aufgrund des Baujahres 1978 und der Bauart – „vergleichbar mit dem Neuen Rathaus“ – ging die Stadt als Käuferin von Anfang an von einer Schadstoffbelastung aus. Untersuchungen vor dem Kauf bestätigten diese Befürchtung: Die Raumluft ist durch Formaldehyd belastet. Dennoch hoffte man darauf, den Schadstoff so weit in den Griff zu kriegen, dass eine Interimsnutzung der Büroflächen möglich sei. Doch dann kam die böse Überraschung.

Unsere Empfehlung für Sie

Kleinod in Böblingen: Hängepartie verlängert

Kleinod in Böblingen Hängepartie verlängert

Böblingen kauft 2020 ein altes Gebäude, um es zu erhalten. Dass die Stadt auch Jahre später noch kein Konzept dafür hat, grenzt an einen Skandal, meint unser Redakteur.

Im Rahmen vertiefender Untersuchungen für eine Sanierung stellte sich heraus, dass vereinzelt auch asbesthaltige Spachtelmasse verwendet wurde. Das eigentliche Problem: Der betroffene Bereich lässt sich nicht eindeutig eingrenzen. Die Stadtverwaltung geht daher von einer flächendeckenden Belastung aus. „Die Kombination aus diesen beiden Schadstoffarten lassen aktuell eine Interimsnutzung im Bestand nicht zu“, sagt Sprecher Peter Lausch.

Umnutzung in Wohnraum nicht möglich

Zu Beginn stand die Frage nach der Unterbringung von Flüchtlingen im Raum. Dies war aber von Anfang an unrealistisch, da die Umnutzung der alten Büroflächen in Wohnraum aufwendig und teuer zu stehen kommt: Schlaf-, Wohn- und Sanitärbereiche hätten errichtet werden müssen, wo vorher Aktenordner und Schreibtische standen. Auch eine Interimsnutzung als Schulgebäude war kaum realistisch.

Überhaupt seien für eine Weiternutzung voraussichtlich umfangreiche Sanierungsmaßnahmen notwendig, heißt es aus dem Rathaus. Aktuell werde geprüft, ob die Schadstoffbelastung provisorisch eingedämmt werden könne. Sollte das nicht möglich sein, müsse eine Modernisierung des Gebäudes im Einklang mit einem langfristigen Nutzungskonzept erfolgen, teilt die Stadt mit. Immerhin: Ein Lichtblick existiert.

Der ehemalige Eingang: Heute wird das Gebäude nur teilweise noch genutzt von der Verwaltung der benachbarten Mineraltherme Foto: Stefanie Schlecht

Ein Teilbereich des Gebäudes weist aufgrund seiner Bauart eine deutlich geringere Formaldehyd-Belastung auf. Diesen hat die Stadt saniert und er dient der Böblinger Mineraltherme vorübergehend als Büro- und Verwaltungstrakt. Der Rest des 20.000-Quadratmeter-Kolosses bleibt verwaist. Bereits 2021 fasste der Gemeinderat einen Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan, der eine perspektivische Nutzung für Freizeit, Sport und Gesundheit vorsieht.

Unsere Empfehlung für Sie

Städtebau in Böblingen: Von der Stadt, die nie fertig ist

Städtebau in Böblingen Von der Stadt, die nie fertig ist

Die städtebaulich wunden Punkte gehen Böblingen nicht aus: Große Projekte schlummern in der Schublade, schreibt unser Redakteur Jan-Philipp Schlecht.

Mit Interessenten wurden und werden Gespräche geführt, heißt es aus dem Rathaus. Diese würden über die langfristige Zielsetzung informiert, „um hier im Einklang vorläufige Nutzungen zu ermöglichen“. Doch konkreter wird die Stadt zum derzeitigen Zeitpunkt nicht. Die Verwaltung erarbeite Entwicklungsszenarien für das Areal, teilt Lausch lediglich mit. Auf dieser Basis solle dann gemeinsam mit dem Gemeinderat ein Entwicklungs- und Sanierungsszenario abgestimmt werden. Wann das sein wird? Unklar.

Die zeitliche Planung sei „abhängig von der späteren Konzeption“. Auch der voraussichtliche Finanzbedarf: „Abhängig von der späteren Konzeption.“ Ein Muster, das sich bei Böblinger Bauprojekten zu wiederholen scheint: Ähnlich wie bei der Unteren Gasse oder dem Schlossberg fehlt es an konkreten Zeitplänen und Kostenkalkulationen. Während die Stadt prüft, plant und Szenarien erarbeitet, liegen markante Gebäude im Dornröschenschlaf – oder kosten zumindest Geld, ohne einen erkennbaren öffentlichen Nutzen zu erbringen.

Instandhaltung kostet jährlich 157.000 Euro

Im Fall des BG-Bau-Gebäudes summieren sich die Instandhaltungskosten auf durchschnittlich 157.000 Euro pro Jahr – ein Durchschnittswert der letzten zwei Jahre. Die Bürgerschaft dürfte sich fragen: Wie lange kann sich die Stadt diesen Schwebezustand noch leisten? Und wann wird aus den „Entwicklungsszenarien“ ein konkreter Plan? In Zeiten knapper Kassen ist dies zur Stunde ungewiss.

Weitere Themen

Böblingen: Blick hinter die Kulissen der Mineraltherme

Böblingen Blick hinter die Kulissen der Mineraltherme

Bei einer Führung erhalten unsere Leser seltene Einblicke in das Innenleben des Genusstempels auf dem Hexenbuckel.
Von Jan-Philipp Schlecht
Beringung in Böblingen: Auf Graugänsefang im Stadtgarten

Beringung in Böblingen Auf Graugänsefang im Stadtgarten

Seit Jahren beringt Ornithologin Friederike Woog mit ihrem Team Graugänse an Seen. Jetzt wurde im Böblinger Stadtgarten die Gunst der Mauser genutzt.
Von Käthe Ruess
Gärtringer Teilort: Kein Geldautomat mehr in Rohrau

Gärtringer Teilort Kein Geldautomat mehr in Rohrau

Der kleine Teilort hat nur noch bis Ende Juni einen eigenen Geldautomat, dann ziehen Kreissparkasse und Volksbank bei dem Gerät den Stecker.
Von jps
Vor erstem deutschen Spiel: VfB-Torwarttrainer bei WM-Gottesdienst in Leonberg

Vor erstem deutschen Spiel VfB-Torwarttrainer bei WM-Gottesdienst in Leonberg

Markus Krauss spricht am Sonntag mit der Leonberger Pfarrerin Elisabeth Nitschke über Glauben und Sport. Danach wird das erste deutsche Spiel der Fußball-WM geschaut.
Von Thomas K. Slotwinski
Calwer Straße: Durchfahrt verboten - Böblingen blitzt auf gesperrter Straße

Calwer Straße Durchfahrt verboten - Böblingen blitzt auf gesperrter Straße

Da hatte die Stadt den richtigen Riecher: Trotz Vollsperrung fuhren erstaunlich viele Autos durch die Baustelle in der Calwer Straße - und die Stadt kassiert.
Von Anke Kumbier
Kreis Böblingen: Naschen auf dem Erdbeerfeld - Wie groß sind die Risiken?

Kreis Böblingen Naschen auf dem Erdbeerfeld - Wie groß sind die Risiken?

Viele Erdbeerpflücker naschen zwischen den Reihen. Doch wie steht es um Pestizide und den Fuchsbandwurm? Wir haben bei Experten im Kreis Böblingen nachgehakt.
Von Veronika Andreas
Diebstahl in Sindelfingen: Im Gespräch: Trickbetrüger tauschen Goldkette gegen Billigschmuck aus

Diebstahl in Sindelfingen Im Gespräch: Trickbetrüger tauschen Goldkette gegen Billigschmuck aus

Ein Auto hält neben einer Frau. Es entwickelt sich ein Gespräch, das Auto fährt weiter und die Frau bemerkt: Ihre Halskette fehlt, stattdessen trägt sie Billigschmuck.
Von Anke Kumbier
Verkehrschaos in Böblingen: Pannenauto legt Verkehr in der Poststraße lahm

Verkehrschaos in Böblingen Pannenauto legt Verkehr in der Poststraße lahm

Weil ein defektes Automatikauto sich nicht bewegen lässt, ist der untere Teil der Poststraße über eine Stunde dicht. Eine örtliche Besonderheit verschlimmert die Situation.
Von Eddie Langner
Auf eine Currywurst beim Zwinger: Ein neuer Foodtruck für den Bärenhunger in Böblingen

Auf eine Currywurst beim Zwinger Ein neuer Foodtruck für den Bärenhunger in Böblingen

Er war Kinoleiter, Kneipier und Deutschlands erster Hoteltester: Jetzt betreibt Michael Bauer einen Foodtruck – und will mit einem kultigen Wirt eine kultige Kneipe wiederbeleben.
Von Eddie Langner
Holzgerlingen: 62-Jähriger bedroht 40-Jährigen mit Soft-Air-Pistole – vorläufig festgenommen

Holzgerlingen 62-Jähriger bedroht 40-Jährigen mit Soft-Air-Pistole – vorläufig festgenommen

Ein 40-Jähriger wird auf einem Parkplatz im Kreis Böblingen von einem 62-Jährigen angesprochen – und dieser fuchtelt vor ihm mit einer Schusswaffe herum.
Von Annika Mayer
Weitere Artikel zu Böblingen Asbest Stuttgart-Vaihingen
 
 