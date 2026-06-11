Böblinger Bürokoloss Leer stehende BG Bau: Asbest verhindert Nutzung
Die Stadt Böblingen sitzt auf einem Bürokoloss aus den 1970er Jahren, der mit Asbest und Formaldehyd verseucht ist. Das Gebäude neben dem Thermalbad dämmert vor sich hin.
Die Stadt Böblingen sitzt auf einem Bürokoloss aus den 1970er Jahren, der mit Asbest und Formaldehyd verseucht ist. Das Gebäude neben dem Thermalbad dämmert vor sich hin.
Es sollte eine schnelle Lösung sein: Die Stadt Böblingen kaufte Ende 2022 das ehemalige BG-Bau-Gebäude, um „langfristig Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen“, wie es damals zur Begründung hieß. Auslöser war der Umzug der Berufsgenossenschaft an den Standort Stuttgart-Vaihingen. Die Idee der Stadt war, das rund 20.000 Quadratmeter große Gebäude aus dem Jahr 1978 interimsweise zu nutzen, während parallel eine langfristige Konzeption erarbeitet wird. Doch daraus wurde nichts. Heute steht der Gebäudekomplex neben der Mineraltherme nahezu leer – und kostet die Stadt dennoch viel Geld für die Instandhaltung.