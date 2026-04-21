Böblinger Fernwärme im Fokus „Wir erwarten keine riesigen Preissprünge“
Die Kriege der USA treiben die Energiepreise nach oben. Die Böblinger Fernwärmekunden sind froh, dass sie vorerst von diesen harten Preissprüngen verschont bleiben.
Die Kriege der USA treiben die Energiepreise nach oben. Die Böblinger Fernwärmekunden sind froh, dass sie vorerst von diesen harten Preissprüngen verschont bleiben.
Im Januar 2027 wird sich die Interessengemeinschaft (IG) Fernwärme wieder mit dem Thema Preisgestaltung beschäftigen, denn dann läuft der Vertrag mit den Böblinger Stadtwerken aus, von denen die Fernwärme geliefert werden. Ulrich Priebe, Sprecher der IG Fernwärme, rechnet nicht mit einem riesigen Preissprung, weil es die IG Fernwärme in zähen Verhandlungen geschafft hat, die Preisgestaltung von den Gas- und Ölpreisen zu entkoppeln.