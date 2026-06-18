Böblinger Innenstadt: Pläne für Einkaufszentrum lassen auf sich warten

Verwaiste Ladenflächen, leere Schaufenster, vergilbte Werbeschilder: Die glorreichen Zeiten des Böblinger Einkaufszentrums an der Wolfgang-Brumme-Allee sind lange her. Wo vor 60 Jahren Zehntausende die neu eröffneten Kaufhäuser Hertie und Krauß stürmten und Böblingen zur wichtigsten Einkaufsstadt der Region wurde, zeigt sich heute ein anderes Bild. Das ehemalige Modehaus Krauß steht nunmehr seit einem Jahrzehnt leer.

Die Tanzschule Bode, das Reformhaus Klett und das Fitnessstudio Bananas halten den Betrieb aufrecht, während um sie herum das Zentrum zunehmend verwaist. Doch sie befinden sich in einer ungewissen Situation: Das Bebauungsplanverfahren, das ihnen endlich Klarheit bringen sollte, hängt weiter in der Schwebe.

Händler hoffen auf Fortbestand

Max Nowak, Inhaber des Reformhauses Klett in dritter Generation, äußerte bereits 2024: „Ich kämpfe bis zuletzt." Der damals 66-Jährige müsste sein Traditionsgeschäft im Falle eines Abrisses schließen. „Für einen Neuanfang fehlen mir die Kraft und das Kapital", so Nowak. Auch Iris Neumann vom Fitnessstudio Bananas hoffte 2024, dass das Gebäude noch mindestens fünf Jahre Bestand hat – erst dann steht ihr der Ruhestand bevor.

„Wann wir hier rausmüssen? Das weiß Gott!", sagte bereits im Oktober 2024 ein Verkäufer in einem der letzten geöffneten Geschäfte. Seit die Böblinger Baugesellschaft (BBG) das Areal ab 2018 nach und nach erworben hat, sind acht Jahre vergangen. Eine konkrete Umsetzung der Planungen steht weiterhin aus. Dabei gibt es seit Jahren detaillierte Überlegungen, was auf dem Gelände des einst ersten Shopping Centers in Süddeutschland einmal entstehen soll.

Ladenpassage mit Motorradecke links und Reformhaus rechts Foto: Stefanie Schlecht

Im März 2025 hatte der Gemeinderat die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen. In der Gemeinderatsvorlage war das weitere Vorgehen klar beschrieben: Es sollte eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit stattfinden, der Plan im Rathaus ausgehängt werden, eine Informationsveranstaltung die Planung erläutern und die betroffenen Behörden unterrichtet werden. Laut Pressesprecher Gianluca Biela wurde die Öffentlichkeit auch beteiligt.

„Ich kämpfe bis zuletzt“ Max Nowak,Inhaber Reformhaus Klett

Doch über die Ergebnisse der Beteiligung ist nichts bekannt. Biela: „Derzeit wird weiter an einem Bebauungsplan-Entwurf gearbeitet.“ Erst wenn der beisammen ist, kann beziehungsweise muss er erneut öffentlich ausgelegt werden, um potenzielle Einwände dazu zu erhalten und diese gegebenenfalls einzuarbeiten. Dabei ist immer zu trennen zwischen dem Bebauungsplan als baurechtlichem Überbau und der konkreten Architektur, die wiederum Sache der BBG als Eigentümerin ist.

Was der BBG dort vorschwebt, machte sie vergleichsweise früh deutlich: Die Planungen umfassen ein Stadtquartier mit 155 Wohnungen, einem „grünen Rückgrat“ entlang der Mühlbachstraße, einem renaturierten Mühlbach, Einzelhandel, Büroflächen, einer Kita und einem Quartierstreff. Das Investitionsvolumen beläuft sich laut BBG auf „über 100 Millionen Euro“ bei einer Gesamtfläche von rund 22.000 Quadratmetern.

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Wie geht es nun weiter? Die Stadt verweist auf die Böblinger Baugesellschaft als zuständige Entwicklerin. „Derzeit finden Gespräche mit potenziellen Bauwilligen statt“, sagt Baubürgermeisterin Christine Kraayvanger. Die BBG wiederum auf das laufende Bebauungsplanverfahren bei der Stadt, wird aber zumindest etwas konkreter. Die zeitliche Planung sei „abhängig von wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Bebauungsplan und Entscheidung zur Nutzung des Kopfbaus“, teilt die BBG mit.

Pläne für Kopfbau noch unklar

Für die finale Nutzung des geplanten Kopfbaus auf der Gebäudeseite Richtung Volksbank fehle noch eine Festlegung. Und: Die BBG verfüge über „entsprechende Mietinteressenten im Bereich des Einzelhandels“, heißt es weiter. Geht es nach der Eigentümerin, rücken dem Einkaufszentrum möglichst bald die Bagger zu Leibe. Die derzeitigen Mieter dürften das indes weniger gern hören.

Max Nowak, der als Mitglied der Freien Wähler auch politisch engagiert ist, kritisierte bereits 2024 nicht nur die Verfahrensdauer, sondern auch die geplante Vorgehensweise: „Die Bausubstanz des Gebäudes ist so gut, dass es noch viele Jahrzehnte überdauern könnte.“ Er forderte Renovierung und Aufstockung statt Abriss. „Das Gebäude einfach abzureißen, wäre eine sinnlose Verschwendung von Energie und Rohstoffen."