Böblinger Innenstadt Pläne für Einkaufszentrum lassen auf sich warten
Seit Jahren herrscht Stillstand im Böblinger Einkaufszentrum: die Händler warten auf Klarheit und das Bebauungsplanverfahren kommt nicht recht vom Fleck.
Seit Jahren herrscht Stillstand im Böblinger Einkaufszentrum: die Händler warten auf Klarheit und das Bebauungsplanverfahren kommt nicht recht vom Fleck.
Verwaiste Ladenflächen, leere Schaufenster, vergilbte Werbeschilder: Die glorreichen Zeiten des Böblinger Einkaufszentrums an der Wolfgang-Brumme-Allee sind lange her. Wo vor 60 Jahren Zehntausende die neu eröffneten Kaufhäuser Hertie und Krauß stürmten und Böblingen zur wichtigsten Einkaufsstadt der Region wurde, zeigt sich heute ein anderes Bild. Das ehemalige Modehaus Krauß steht nunmehr seit einem Jahrzehnt leer.