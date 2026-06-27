Böblinger Kitas: Warum die digitale Nabelschnur überflüssig ist

Die Vorstellung ist verlockend: Ein Blick aufs Smartphone, und Eltern wissen genau, wo sich Sohnemann oder Töchterchen gerade befinden. GPS-Tracker und Smartwatches versprechen totale Kontrolle, sofort und zu jeder Zeit. Doch diese Versprechen sind nicht mehr als das. Das hat die Stadt Böblingen mit ihrem Verbot von digitalen Überwachungsgeräten in Kitas jetzt erkannt. Eine richtige Entscheidung, die einen aktuellen Nerv trifft.

Zunächst: Der Wunsch der Eltern ist verständlich. Die Welt wirkt unsicherer – oder zumindest wird sie so wahrgenommen. Technische Lösungen sind schnell verfügbar, erschwinglich und versprechen dem besorgten Elternteil, die Kontrolle nicht zu verlieren. Doch hier offenbart sich ein fundamentales Missverständnis darüber, was Sicherheit bedeutet und wie Kinder sich entwickeln.

Trügerische Sicherheit und unbegründete Sorgen

Wer glaubt, dass eine rote Markierung auf einer Handy-App sein Kind wirklich beschützt, täuscht sich. Ein GPS-Signal sagt nichts darüber aus, ob dem Kind gerade geholfen wird. Es zeigt nicht, ob die Erzieherinnen und Erzieher aufmerksam sind. Es sagt nichts über die emotionale Sicherheit, die ein Kind braucht – und die entsteht durch vertrauensvolle Beziehungen, nicht durch Standortdaten.

Mehr noch: Gründe, warum das Signal auf einmal erlischt, kann es Dutzende geben. Und fast alle davon sind vollkommen harmlos: mangelnde Netzabdeckung, ein schwacher Akku, ein gestörtes GPS-Signal. Doch versetzen Sie sich gedanklich in die Lage besorgter Eltern, die seit über einer Stunde keine neuen Standortdaten ihres geliebten Kindes erhalten. Vor dem geistigen Auge spielen sich bereits Horrorszenarien ab, dabei ist alles in bester Ordnung.

Damit nicht genug: Diese Geräte richten aktiven Schaden an. Studien zeigen, dass ständige digitale Überwachung die Entwicklung von Eigenständigkeit behindert. Kinder, die wissen, dass sie permanent beobachtet werden, lernen nicht, Vertrauen in ihre eigene Urteilskraft zu entwickeln. Die ständige Kontrolle bremst die autonome Entwicklung. Stattdessen internalisieren sie die Botschaft: „Ich traue Dir keine Eigenständigkeit zu."

Handfeste Datenschutzbedenken

Nicht zuletzt gibt es handfeste Datenschutzbedenken. Viele dieser Geräte verfügen über Kameras, Mikrofone und GPS-Funktionen. Wer kontrolliert, wann diese aktiv sind? Wer stellt sicher, dass Aufnahmen nicht missbraucht werden? Welche Daten werden an Dritte weitergegeben? Die Antworten bleiben aus oder sind diffus. Eltern, die ihre Kinder tracken lassen, vertrauen großzügig ihre intimsten Informationen anonymen Konzernen an, deren Geschäftsmodell auf der Verwertung eben dieser Daten basiert.

Umso verwunderlicher ist es für uns Zeitungsmacher, mit welcher Mischung aus Besorgnis und Hysterie manche Kita-Eltern reagieren, wenn man etwa für einen Zeitungsbericht über eine Kindergarten-Einweihung spielende Kinder vor demselben fotografieren möchte. Aus einer undefinierbaren Angst heraus untersagen viele Eltern, dass ihr Kind aufs Bild darf. Doch Google, Apple und Co. dürfen gerne wissen, wo der Nachwuchs gerade herumtollt. Das verstehe, wer will.

Die Böblinger Verwaltung hat hier einen kühlen Kopf bewahrt. Eine Kita ist ein Ort, an dem Kinder spielen, lernen und wachsen sollen. Diese Zeit sollte von unmittelbarer menschlicher Interaktion geprägt sein – von Blickkontakt, von Stimmen, von echten Beziehungen. Jeder Blick auf Handy oder Smartwatch führt weg von der aktuellen Situation. Sorge mischt sich auf einmal in Unbekümmertheit, die doch das Schönste am Kindsein ist.

Immer und überall verfügbar: Digitale Helferlein sind Fluch und Segen. Foto: Thomas Banneyer/dpa

Besonders bemerkenswert ist die klare Botschaft, die Böblingen damit sendet: Vertrauen lässt sich nicht durch Apps ersetzen. Das ist es, was diese Entscheidung wirklich bedeutet. Es ist ein Bekenntnis dazu, dass gute Erziehung auf Vertrauen basiert – zwischen Eltern und Fachkräften, zwischen Eltern und Kind, zwischen Kind und sich selbst. Gewiss, es wird Eltern geben, die sich unruhiger fühlen ohne ihre digitale Beruhigungspille. Denen sei gesagt: Dieses Unbehagen ist legitim – und möglicherweise sogar wichtig. Doch echte Sicherheit entsteht nicht durch totale Kontrolle, sondern durch Vertrauen, Kommunikation und klare Verantwortlichkeiten.