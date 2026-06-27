Böblinger Kitas Warum die digitale Nabelschnur überflüssig ist
Die Stadt Böblingen hat digitale Endgeräte im Kindergarten untersagt. Eine kluge Entscheidung. Ein Kommentar von Jan-Philipp Schlecht.
Die Stadt Böblingen hat digitale Endgeräte im Kindergarten untersagt. Eine kluge Entscheidung. Ein Kommentar von Jan-Philipp Schlecht.
Die Vorstellung ist verlockend: Ein Blick aufs Smartphone, und Eltern wissen genau, wo sich Sohnemann oder Töchterchen gerade befinden. GPS-Tracker und Smartwatches versprechen totale Kontrolle, sofort und zu jeder Zeit. Doch diese Versprechen sind nicht mehr als das. Das hat die Stadt Böblingen mit ihrem Verbot von digitalen Überwachungsgeräten in Kitas jetzt erkannt. Eine richtige Entscheidung, die einen aktuellen Nerv trifft.