 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. Wörwag meldet Rekordumsatz

Böblinger Pharmaunternehmen Wörwag meldet Rekordumsatz

Böblinger Pharmaunternehmen: Wörwag meldet Rekordumsatz
1
Seit 2022 steht das neue Wörwag-Hauptgebäude auf dem Flugfeld. Foto: Eibner-Pressefoto/Roger Bürke

Während die Automobilbranche kriselt, steht das Böblinger Pharmaunternehmen Wörwag blendend da. 2025 steht erneut ein Rekordumsatz zu Buche.

Eines der erfolgreichsten Produkte des Pharmaunternehmens Wörwag ist „B12 Ankermann“. Die Tabletten gleichen den Mangel an Vitamin B12 aus und sind rezeptfrei in der Apotheke erhältlich. Das Präparat hat einen Marktanteil von rund 25 Prozent, eine Verdopplung in den vergangenen sieben Jahren. Nur eine von zahlreichen Erfolgsmeldungen aus dem Hause Wörwag, das seinen Hauptsitz auf dem Flugfeld in Böblingen hat.

 

Seit vielen Jahren wachsen die Zahlen bei dem Pharmaunternehmen, ein Rekordumsatz jagt den nächsten. Stand der Nettoumsatz im Jahr 2024 bei 331 Millionen Euro, kletterte der Wert im vergangenen Jahr auf fast 359 Millionen Euro, wie Wörwag im Rahmen eines Pressegesprächs bekannt gab. Angaben zum Gewinn macht die Firma allerdings nicht. Die Zahl der Mitarbeiter ist auf fast 1500 angewachsen, rund 280 davon sitzen in Böblingen.

Produktion in Polen und Bayern

Nun steht für Wörwag insbesondere im Fokus, die Eigenproduktion der Präparate zu erhöhen, um immer weniger von externen Lieferanten abhängig zu sein. Im polnischen Lodz sitzt seit 2021 die Wörwag Pharma Operations (WPO), eine Produktionstochter. Im Jahr 2023 wurde zudem die Wörwag Pharma Production (WPP) im bayerischen Pöcking ansässig. „Die beiden Standorte werden gezielt weiterentwickelt“, heißt es vonseiten des Unternehmens. Machte im vergangenen Jahr die Eigenproduktion noch 39 Prozent aus, will man diesen Wert im laufenden Jahr auf mehr als 46 Prozent steigern – was 26 Millionen Packungen entspricht.

Wörwag hat sowohl verschreibungspflichtige Präparate im Portfolio als auch sogenannte Over-the-Counter-Produkte, die ohne Rezept, aber nur in der Apotheke erworben werden können. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Präparate für Diabetiker, Erkrankungen des Nervensystems, für das Immunsystem und den Bewegungsapparat. Neben „B12 Ankermann“ wird zum Beispiel „Thiogamma Oral“ viel verkauft, das gegen Nervenschädigungen bei Diabetes hilft.

Unsere Empfehlung für Sie

Böblinger Pharmaunternehmen: Wörwag wächst und zieht in neues Domizil

Böblinger Pharmaunternehmen Wörwag wächst und zieht in neues Domizil

Das Böblinger Pharmaunternehmen steigert mit neuen Produkten erneut Umsatz und Gewinn. Zum 50. Geburtstag bezog Wörwag seinen Neubau.

Dazu gehört, die Produktpalette stets weiterzuentwickeln. Am 1. April will Wörwag „Lagosa Triplex“ auf den Markt bringen. Das Nahrungsergänzungsmittel soll Leber, Herz und den Fettstoffwechsel unterstützen. Hintergrund ist, dass die Firmenverantwortlichen „metabolische Störungen“ als wachsendes Gesundheitsproblem sehen. Der moderne Lebensstil bringe unausgewogene Ernährung, Bewegungsmangel und Stress mit sich und „belastet den Stoffwechsel sowie Organe wie Leber und Herz-Kreislauf-System“, hieß es beim Pressegespräch. Gegen derartige Zivilisationskrankheiten wolle man innovative Präparate entwickeln – ergänzend zu einem gesunden Lebensstil.

Mehr Werbung in Osteuropa geplant

In den vergangenen Jahren ist Wörwag in Asien enorm gewachsen, aber auch in Osteuropa nahm der Absatz deutlich zu. Diese Region will das Böblinger Unternehmen noch stärker in den Fokus nehmen. Werbemaßnahmen sollen im laufenden Jahr neben Deutschland insbesondere Tschechien und Bulgarien im Blick haben. Auch im Außendienst will man die Präsenz in den osteuropäischen Ländern intensivieren.

Weitere Themen

Leonberg-Souvenirs zum Pferdemarkt: Das Halstuch für den Hund, die Tasse fürs Frauchen

Leonberg-Souvenirs zum Pferdemarkt Das Halstuch für den Hund, die Tasse fürs Frauchen

Pünktlich zum Pferdemarkt hat die Stadt Leonberg neue Souvenirs im Angebot.
Von Ulrike Otto
Böblinger Pharmaunternehmen: Wörwag meldet Rekordumsatz

Böblinger Pharmaunternehmen Wörwag meldet Rekordumsatz

Während die Automobilbranche kriselt, steht das Böblinger Pharmaunternehmen Wörwag blendend da. 2025 steht erneut ein Rekordumsatz zu Buche.
Von Robert Krülle
Kolumne zum Leonberger Pferdemarkt: Leonie zieht vom Leder – Früher war mehr Lametta

Kolumne zum Leonberger Pferdemarkt Leonie zieht vom Leder – Früher war mehr Lametta

Unsere tierische Kolumnistin ist ein wenig enttäuscht von der Resonanz auf den diesjährigen Pferdemarkt.
Von Ulrike Otto
Wochen gegen Rassismus: „Wir treffen den Nerv der Zeit“ – Auftakt in Böblingen mit Fokus auf Schule

Wochen gegen Rassismus „Wir treffen den Nerv der Zeit“ – Auftakt in Böblingen mit Fokus auf Schule

Vom 16. bis zum 29. März finden im Kreis Böblingen die Internationalen Wochen gegen Rassismus statt. Mehr als 60 Veranstaltungen sind geplant. Im Mittelpunkt stehen junge Menschen.
Von Veronika Andreas
Kliniken Böblingen-Sindelfingen: Stühlerücken in der Neurologie

Kliniken Böblingen-Sindelfingen Stühlerücken in der Neurologie

Das Fachzentrum Neurologie an den Kliniken Böblingen-Sindelfingen wird personell neu aufgestellt. Stephan Lauxmann übernimmt den Posten von Guy Arnold. Sven Poli übernimmt in Calw.
Von Rebecca Baumann
Pferdemarkt in Leonberg: Das Bild des Tages: Der Oberbürgermeister ist auf einmal grün und schwarz

Pferdemarkt in Leonberg Das Bild des Tages: Der Oberbürgermeister ist auf einmal grün und schwarz

Beim Pferdemarkt-Umzug gerät Tobias Degode in Narrenhände. Wie sich der Leonberger Neu-OB bei seiner Festpremiere schlug und allerlei andere Promi-Beobachtungen am Marktplatz.
Von Thomas K. Slotwinski
Bewirtung mit rund 1300 Plätzen: Feuerwache beim Pferdemarkt in Leonberg: Die „Spielgeräte“ stehen vor der Tür

Bewirtung mit rund 1300 Plätzen Feuerwache beim Pferdemarkt in Leonberg: Die „Spielgeräte“ stehen vor der Tür

Beim Leonberger Pferdemarkt wird die Feuerwache traditionell zum Treffpunkt für alle Generationen. Das zu stemmen, ist für die Retter enorm aufwendig.
Von Marius Venturini
Newsblog zum Leonberger Pferdemarkt: Bilder, Videos, Infos: So bunt und beschwingt lief der Pferdemarkt-Dienstag ab

Newsblog zum Leonberger Pferdemarkt Bilder, Videos, Infos: So bunt und beschwingt lief der Pferdemarkt-Dienstag ab

Der Pferdemarkt in Leonberg hat am Freitagabend begonnen und geht noch bis Dienstag – mit dem großen Festumzug als Höhepunkt. Wir begleiten das Geschehen mit einem Newsblog.
Von Von unserer Redaktion
Konjunktur im Kreis Böblingen: Wenig Optimismus bei Firmen: „Der Export ist unsere Achillesferse“

Konjunktur im Kreis Böblingen Wenig Optimismus bei Firmen: „Der Export ist unsere Achillesferse“

Mit nur 16 Prozent optimistischen Firmen und einem Konjunkturindikator knapp über der Nulllinie fordert die Industrie- und Handelskammer schneller und mehr politisches Handeln.
Von Jan-Philipp Schlecht
Neue Geschäfte in den Mercaden: Niazi Döner, Kamps und Douglas kommen im Frühjahr

Neue Geschäfte in den Mercaden Niazi Döner, Kamps und Douglas kommen im Frühjahr

Drei neue Geschäfte beleben bald die Mercaden in Böblingen. Ein Döner-Imbiss, eine Douglas-Filiale und eine Bäckerei eröffnen im Frühjahr. Warum es Verzögerungen gab, bleibt unklar.
Von Julia Theermann
Weitere Artikel zu Böblingen
 
 