Der Umzug in Böblingen begeisterte Tausende. Während er ohne größere Straftaten verlief, blieben Zwischenfälle nicht aus.
17.02.2026 - 10:58 Uhr
Der Rosenmontagsumzug in Böblingen verlief weitgehend friedlich. Im Anschluss an das närrische Treiben ist es im Nahbereich und erweiterten Umfeld der Veranstaltung allerdings zu mehreren Straftaten und Ordnungswidrigkeiten gekommen, wie die Polizei in ihrer Bilanz mitteilt. Rund 40 Polizistinnen und Polizisten waren im Einsatz, um die Sicherheit zu gewährleisten und Verstöße zu ahnden.