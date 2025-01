Immer wieder mussten die Wehren im Kreis Ludwigsburg in den vergangenen Tagen ausrücken, um Mülltonnenbrände zu löschen. Gerade rund um Silvester werden viele Müllbehälter zerstört. Wer bezahlt für die Neuanschaffung und was kostet das?

Frank Ruppert 06.01.2025 - 12:55 Uhr

An mehreren Orten haben in den vergangenen Tagen rund um Silvester Mülltonnen gebrannt. Durch unsachgemäße Entsorgung von Feuerwerkskörpern oder sogar vorsätzlich in Brand gesetzt, gehen solche Brände meist nicht gut aus für die Mülltonnen. Aber wie geht es eigentlich weiter, wenn die Feuerwehr abgerückt ist? Wie viele Mülltonnen sind so kaputtgegangen und wer zahlt den Ersatz?