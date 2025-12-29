An Silvester herrscht für Handchirurgen Hochbetrieb. Viele Handverletzungen sind selbst verschuldet, erklärt eine Ärztin. Besonders häufig betroffen sei vor allem eine Personengruppe.
29.12.2025 - 06:10 Uhr
Berlin - Abgetrennte Finger, durchtrennte Sehnen, Amputationen - die Handchirurgin Leila Harhaus-Wähner hat in der Silvesternacht schon vieles gesehen. Auch in diesem Jahr rechnet die Berliner Ärztin mit zahlreichen Böller-Verletzten. "Für Handchirurgen ist es klar, dass Silvester die arbeitsreichste Nacht sein kann." Bis 24 Uhr passiere erstmal nicht so viel, ab 1 Uhr, 2 Uhr nachts kämen immer mehr Verletzte in die Notaufnahme und dann "sehr viele in sehr kurzer Zeit."