Drei Männer sind am Mittwoch in Bönnigheim aus noch unklarer Ursache aneinander geraten. Der Streit lief schnell aus dem Ruder – am Ende schritt ein Autofahrer ein.

Julia Amrhein 23.01.2025 - 15:28 Uhr

Drei Männer sind am Mittwoch in Bönnigheim heftig in Streit geraten – am Ende wurde wohl sogar mit einer Holzlatte zugeschlagen. Ansonsten steht die Polizei aber noch vor vielen offenen Fragen. Bekannt ist bislang eigentlich nur, dass ein 35-, ein 42- und ein 44-Jähriger in der Poststraße aneinandergeraten sind.