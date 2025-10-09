In zwei Nächten in Folge wurden in Bönnigheim (Kreis Ludwigsburg) die Scheiben von Autos eingeschlagen. Anschließend durchsuchten die Täter die Fahrzeuge.

Julia Amrhein 09.10.2025 - 14:29 Uhr

Zwei Nächte in Folge sind in Bönnigheim jeweils Autos aufgebrochen und durchsucht worden. Wie die Polizei mitteilt, schlugen Unbekannte zunächst in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf dem Parkplatz des Schulzentrums in der Parkstraße die hintere Scheibe eines BMW ein. Dabei wurde auch ein direkt daneben geparktes Mercedes in Mitleidenschaft gezogen.