In zwei Nächten in Folge wurden in Bönnigheim (Kreis Ludwigsburg) die Scheiben von Autos eingeschlagen. Anschließend durchsuchten die Täter die Fahrzeuge.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Zwei Nächte in Folge sind in Bönnigheim jeweils Autos aufgebrochen und durchsucht worden. Wie die Polizei mitteilt, schlugen Unbekannte zunächst in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf dem Parkplatz des Schulzentrums in der Parkstraße die hintere Scheibe eines BMW ein. Dabei wurde auch ein direkt daneben geparktes Mercedes in Mitleidenschaft gezogen.

 

Die Einbrecher machten bislang keine Beute

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war dann ein VW, der in der Poststraße parkte, das Ziel. Auch in diesem Fall schlugen Unbekannte die Seitenscheibe des Wagens ein und durchwühlten diesen anschließend. Den bisherigen Ermittlungen zufolge machten die Einbrecher aber keine Beute.

Der angerichtete Schaden beläuft sich bislang auf rund 2500 Euro. Der Polizeiposten Kirchheim am Neckar sucht Zeugen und mögliche weitere Geschädigte. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 0 71 43 / 8 91 10 60 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.