Im Bönnigheimer Sortengarten kann man sich zu dieser Jahreszeit einmal durch die Apfelernte probieren – und wird von der geschmacklichen Vielfalt alter Sorten überrascht.
Der Apfel, den Maurice Kübler aus der ausladenden Baumkrone holt, ist so groß wie ein Handball. Es ist die einzige Frucht, vergangenes Jahr hing der Baum voll. Der Ontario-Apfel schmeckt trocken, säuerlich – gut geeignet für Apfelkuchen und Kompott, erklärt der Naturerlebnisführer Kübler, während er ein Stück abschneidet. „Wie viel braucht man dafür? Drei Stück für einen Kuchen?“, sagt er lachend. Als Tafelapfel sei die Sorte aber nicht ideal. Es ist Ende September, der Herbst hat angefangen – die Zeit, in der man sich zumindest durch einen Teil des Bönnigheimer Sortengartens probieren kann.