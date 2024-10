Vor Beginn der Berichtssaison halten sich Investoren am Aktienmarkt zurück. Die Augen richten sich nun auf die anstehenden Zahlen von Europas größtem Softwarekonzern.

dpa 21.10.2024 - 18:00 Uhr

Frankfurt/Main - Vor der Veröffentlichung vieler Unternehmenszahlen in dieser Woche haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zum Wochenstart in Zurückhaltung geübt. Der Dax fiel im späten Handel im Sog der abtauchenden US-Börsen auf sein Tagestief und schloss 1,00 Prozent tiefer bei 19.461,19 Punkten. Am Donnerstag hatte der Leitindex noch ein Rekordhoch bei rund 19.675 Punkten erreicht. Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen büßte am Montag 0,67 Prozent auf 27.152,77 Punkte ein.