An der Börse greifen die Anleger zum Wochenausklang zu. Die Augen richten sich auf den anstehenden Zinsentscheid in den USA.

dpa 13.09.2024 - 09:28 Uhr

Frankfurt/Main - Der Dax hat am Freitag an seine jüngste Erholung angeknüpft und weiter zugelegt. Der deutsche Leitindex stieg um 0,33 Prozent auf 18.579,16 Punkte, nachdem er am Donnerstag gut ein Prozent gewonnen hatte. Auf Wochensicht deutet sich damit ein Gewinn von rund 1,5 Prozent an.