Der deutsche Leitindex erholt sich von seinem jüngsten Rücksetzer. Die letzte Rekordmarke ist aber schon deutlich entfernt.

dpa 14.11.2024 - 09:24 Uhr

Frankfurt/Main - Der Dax versucht sich weiter an einer Stabilisierung im Bereich von 19.000 Punkten. In den ersten Handelsminuten am Donnerstag legte der deutsche Leitindex um 0,4 Prozent zu auf 19.075 Punkte.