Nie gab es mehr Aktionärinnen und Aktionäre hierzulande. Vor allem eine Altersgruppe sorgt für Aufrieb. Was der Staat aus Sicht von Experten nun tun sollte.

Frankfurt/Main - Deutschland hat so viele Aktionäre wie nie: 14,1 Millionen Menschen hierzulande hatten im Durchschnitt des Jahres 2025 Aktien, Aktienfonds und/oder börsengehandelte Indexfonds (ETFs) im Depot, wie das Deutsche Aktieninstitut (DAI) erhoben hat. Nach zwei Jahren mit rückläufigen Aktionärszahlen wurde damit der Rekord von 2022 mit seinerzeit fast 12,9 Millionen Aktionärinnen und Aktionären in Deutschland deutlich übertroffen.

Im Vergleich zum Vorjahr zählte das Institut mit Sitz in Frankfurt fast zwei Millionen Aktionäre mehr. Seit 2020 werden in der DAI-Statistik auch ausländische Aktionäre mit Wohnsitz in Deutschland erfasst. Allein das sorgte für einen Anstieg um 500.000. Im vergangenen Jahr war nach Berechnungen des Aktieninstituts gemessen an der hiesigen Bevölkerung ab 14 Jahren jeder Fünfte (19,9 Prozent) direkt oder indirekt am Aktienmarkt investiert.

Anleger unter 40 tragen das Wachstum

Vor allem das seit Jahren steigende Interesse der jungen Generation an der Aktienanlage habe sich "deutlich verfestigt", stellt das Aktieninstitut fest: Mit einem Plus von 1,2 Millionen Anlegerinnen und Anlegern macht die Altersgruppe der 14- bis 39-Jährigen 60 Prozent des Gesamtanstiegs aus. Seit dem Jahr 2024 ist diese Altersgruppe unter den Aktionärinnen und Aktionären in Deutschland die größte mit inzwischen 4,9 Millionen Menschen.

"Die gewachsene Offenheit für Aktienanlagen ist eine Steilvorlage

für die Bundesregierung, den Kapitalmarkt in allen drei Säulen der

Altersvorsorge stärker zu nutzen", findet das Aktieninstitut. "Die geplanten Schritte zur Ergänzung des umlagefinanzierten Rentensystems durch eine

ergänzende private Vorsorge über den Kapitalmarkt sind allenfalls zaghaft", schreibt die Frankfurter Einrichtung mit Blick auf die Pläne der Bundesregierung für ein Altersvorsorgedepot und die sogenannte Frühstart-Rente.

Die Aktionärszahlen des Deutschen Aktieninstituts basieren auf einer laut eigenen Angaben repräsentativen Umfrage von Kantar. Hierzu werden jährlich etwa 28.000 Menschen in Deutschland ab 14 Jahren zu ihrem Anlageverhalten befragt.