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Börsengang von SpaceX Galaktische Wette auf die Zukunft

Börsengang von SpaceX: Galaktische Wette auf die Zukunft
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Für Elon Musk gibt es nur eine Richtung – immer mehr, immer weiter nach oben. Foto: AFP

Der Börsengang des Weltraumkonzerns SpaceX ist ein Rekordspektakel. Doch stellt sich die Frage: Kann man Elon Musk sein Geld anvertrauen? Zweifel sind angebracht, meint unser Autor.

Politik: Matthias Schiermeyer (ms)

Der Anlass lädt zu einem Feuerwerk der Wortspiele ein: An diesem Freitag zündet Tech-Milliardär Elon Musk die nächste Antriebsstufe, sein Weltraumkonzern SpaceX stößt mit dem größten Börsengang aller Zeiten in ein neues Universum vor. Aber auch ganz nüchtern betrachtet ist es ein Spektakel der Superlative, das es so noch nicht gab. Das in der Finanzwelt historische Ereignis muss auch Nicht-Börsianer in seinen Bann ziehen.

 

Volle Kontrolle über das ganze Imperium

Rund 75 Milliarden US-Dollar (65 Milliarden Euro) soll SpaceX mit mehr als 555 Millionen Aktien an frischem Geld hereinholen. Aber: Kann man diesem Mann sein Geld anvertrauen? Musk wird nun der weltweit erste Dollar-Billionär – theoretisch zumindest, da er die volle Kontrolle über sein Imperium behält. Er ist auch ein Visionär, der nicht nur das massentaugliche Elektroauto und wiederverwendbare Weltraumraketen etabliert hat, sondern auch von Energieerzeugung auf dem Mond, KI-Rechenzentren im Weltall, Rohstoff-Abbau auf Asteroiden und einer Besiedlung des Mars träumt. Dies als Größenwahnsinn abzutun, wäre voreilig.

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Raketen, KI und sehr viel Geld: Die Finanzbranche fiebert dem historischen Börsengang von Elon Musks SpaceX entgegen. Doch Privatanleger sollten vor einem Investment die Risiken kennen.

Elon Musk ist ein Guru – seine Story fasziniert nicht nur Anleger an den Aktienmärkten. Dass er auch skrupellos ist und die Demokratie beschädigt, wird da schnell ausgeblendet. Mit der Macht des Kapitals hat er sich ins Weiße Haus eingekauft und von dort aus Massenentlassungen vorangetrieben – seine politische Bauchlandung hat er locker weggesteckt. Ungeniert mischt er sich in politische Prozesse anderer Länder wie aktuell wieder in Großbritannien ein, schürt Rassismus und Gewalt, lässt rechtsextremistisches Gedankengut über seine Plattform X verbreiten. Er gibt sich selbstherrlich und jeglicher demokratischer Kontrolle entzogen.

Viele Investoren wollen diesen Hype nicht verpassen

Nur die Märkte hat er nicht im Griff, und für Börsianer zählt letztlich nur eine Frage: Bringt der Erwerb der Aktie einen Gewinn? Da zeigt sich, dass viele diesen Hype keinesfalls verpassen wollen – ein bekanntes Börsenphänomen im Falle von Aufwärtstrends. Es gibt Investoren, die bereitwillig einen Aufschlag bezahlen, um dabei zu sein. Mit allerlei Tricks wird es auch gelingen, dieses Wertpapier frühzeitig in wichtigen Indizes zu etablieren. Trotzdem ist es eine riskante Wette auf die Zukunft.

Bisher kommen die Erträge vor allem aus dem Starlink-Geschäft mit Satelliten, das ein enormes Potenzial zum Beispiel im globalen Internetzugang hat. In den anderen Sparten verbrennt SpaceX hingegen jedes Jahr einige Milliarden mit massiven Investitionen in Künstliche Intelligenz und die Entwicklung von Starship-Raketen der nächsten Generation. Dennoch fließen schon heute sehr hohe Einnahmen für Rechenleistungen in der KI-Sparte.

KI-Euphorie trifft auf Weltraumfantasie

So hält Elon Musk die Zeit für gekommen, zumal auch OpenAI und Anthropic bald an die Börse drängen. KI-Euphorie ist jetzt und schiebt alle weltwirtschaftlichen Probleme beiseite. Bei SpaceX kommt nun noch die Weltraumfantasie hinzu. Was zählen da die althergebrachten Bewertungsmaßstäbe von Börsenanalysten? Bei aller Unberechenbarkeit plant Musk seinen Erfolg sehr strategisch. Von Rückschlägen lässt er sich nicht aufhalten. Hauptsache, die Richtung stimmt – und dafür braucht er Unmengen an Geld.

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Elon Musk lädt zu einer großen Börsenwette ein. Seine Weltraumfirma SpaceX hat zwar wenig Geschäft und hohe Verluste - aber sie sollen eine Riesen-Bewertung in Erwartung künftiger Erfolge akzeptieren.

Aber wehe, wenn diese teils irrationale Welle der KI-Begeisterung bricht und wenn der heute nur vage geäußerte Verdacht mit harten Fakten gespeist wird, dass sich der Aufbau einer digitalen Infrastruktur auf Pump nicht auszahlt, sondern als schwarzes Loch erweist. Dann drohen nicht nur Anteilseignern von SpaceX, Nvidia, Meta & Co. harte Kurskorrekturen. Angesichts des immensen Gewichts weniger Tech-Giganten wäre sogar ein weltweites Börsendebakel zu befürchten. Sage dann niemand, dies alles sei nicht vorauszuahnen gewesen.

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