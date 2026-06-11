Börsengang von SpaceX Galaktischer Hype mit Fallstricken
Raketen, KI und sehr viel Geld: Die Finanzbranche fiebert dem historischen Börsengang von Elon Musks SpaceX entgegen. Doch Privatanleger sollten vor einem Investment die Risiken kennen.
Raketen, KI und sehr viel Geld: Die Finanzbranche fiebert dem historischen Börsengang von Elon Musks SpaceX entgegen. Doch Privatanleger sollten vor einem Investment die Risiken kennen.
Es soll der bislang größte Börsengang überhaupt werden. Und SpaceX-Gründer Elon Musk könnte dabei der erste Dollar-Billionär der Welt werden. Der Erfolg der Aktie scheint – zumindest kurzfristig – programmiert zu sein. Dahinter stecken aber nicht fundamentale Kennzahlen, sondern große Visionen – und weitreichende Sonderregeln, die man als Käufer kennen sollte.