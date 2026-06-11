Börsengang von SpaceX: Galaktischer Hype mit Fallstricken

Es soll der bislang größte Börsengang überhaupt werden. Und SpaceX-Gründer Elon Musk könnte dabei der erste Dollar-Billionär der Welt werden. Der Erfolg der Aktie scheint – zumindest kurzfristig – programmiert zu sein. Dahinter stecken aber nicht fundamentale Kennzahlen, sondern große Visionen – und weitreichende Sonderregeln, die man als Käufer kennen sollte.

Unsere Empfehlung für Sie SpaceX-Börsengang Wo kann man die SpaceX-Aktie kaufen? - Was deutsche Anleger wissen sollten SpaceX geht mit der größten Bewertung aller Zeiten an die Börse und deutsche Anleger können direkt beim IPO einsteigen. Doch hinter dem Hype stecken ungelöste Fragen. Wo man die Aktie kaufen kann und was man wissen sollte. Die Bewertung Nur ein kleiner Teil von SpaceX, nämlich 5 Prozent, soll öffentlich gehandelt werden. In Anbetracht seiner Gesamtbewertung von 1,8 Billionen US-Dollar sind das aber immer noch 75 Milliarden Dollar. Beide Summen brechen den bisherigen Börsengang-Rekord, der im Jahr 2019 vom Ölriesen Saudi Aramco aufgestellt wurde. Die Gesellschaft platzierte damals Aktien im Wert von 25,6 Milliarden Dollar zu einer Gesamtbewertung von 1,7 Billionen Dollar. SpaceX wäre damit mit dem Hundertfachen seines aktuellen Umsatzes (18,67 Milliarden Dollar) bewertet. Sprich: Da steckt noch sehr viel Fantasie drin. So bewertet das Analysehaus Morningstar die Firma laut einem „Handelsblatt“-Bericht aktuell nur mit 780 Milliarden Dollar - weniger als der Hälfte. Auch andere Analysten halten SpaceX demnach für überbewertet, wenn auch nicht so stark wie Morningstar.

Das Geschäftsmodell

Es klingt sehr profan, aber das einzige profitable Geschäftsfeld von SpaceX war 2025 das eines Internetanbieters: Starlink stellt per Satelliten Internet auf der ganzen Welt bereit. Insgesamt macht SpaceX derzeit Verluste, im vergangenen Jahr waren es 4,9 Milliarden Dollar. Doch bei SpaceX geht es nicht einfach nur um Satelliten und Raketen. „Unsere Mission ist es, die notwendigen Systeme und Technologien zu bauen, um Leben multiplanetar zu machen, um die wahre Natur des Universums zu verstehen und um das Licht des Bewusstseins in die Sterne hinausstrahlen zu lassen.“ So steht es wirklich im Börsenprospekt. Wer hier investiert, steckt sein Geld in eine der größten Visionen der Menschheit, so die Botschaft. Und Visionen präsentieren und Versprechen geben, das kann Elon Musk sehr gut.

Die astronomisch hohe Bewertung von SpaceX resultiert aber auch aus dem Umbau, den Musk mit seinen Firmen zuvor vollzogen hat. Tech-Investor Philipp Klöckner nennt dies in einem Beitrag des „manager magazin“ einen „Coup im Financial Engineering“: Zuerst legte Musk die Kurznachrichtenplattform X mit seiner KI-Firma xAI zusammen. Bei beiden läuft es derzeit nicht gut: X ist hochverschuldet und kämpft mit rückläufigen Umsätzen während das kapitalintensive xAI zusehen muss, wie ihr die Konkurrenten Anthropic und OpenAI davonrennen. Im Februar verschmolz Musk dann xAI mit SpaceX. Bei der Bewertung der Firmenwerte dürfte sicherlich geholfen haben, dass Elon Musk auf beiden Seiten des Verhandlungstisches saß. Damit treffen nun zwei Visionen Musks aufeinander: Das mittelfristig revolutionäre wirtschaftliche Potential von Künstlicher Intelligenz und die langfristige Vision der interplanetaren Menschheit mit KI-Rechenzentren im All. Oder vereinfacht gesagt: Heute Chatbots, morgen Kolonien auf dem Mars.

Die Unternehmensführung

Auch wenn SpaceX nun börsennotiert sein wird, es bleibt es quasi eine One-Man-Show von Elon Musk. SpaceX wird ein Zwei-Klassen-System bei den Anteilsscheinen haben. B-Aktien haben das zehnfache Stimmrecht von A-Aktien. Elon Musk wird fast alle B-Aktien und einen kleinen Teil der A-Aktien halten, sodass er am Ende knapp 85 Prozent der Stimmrechte von SpaceX hält. Damit hat er nahezu freie Hand, was die Unternehmensführung angeht. Er ist Vorstandsvorsitzender, Aufsichtsratsvorsitzender und Technologievorstand. Er kann den Vorstand auswechseln, die Firma fusionieren (beispielsweise mit Tesla) oder einfach beschließen, seine Zeit künftig für eine andere Firma aufzuwenden – letztgenanntes wird sogar explizit als Risikofaktor im Börsenprospekt aufgeführt. In allen Fällen hätten die Aktionäre keine Handhabe dagegen. Oder um es mit Reuters zu sagen: „Nur Elon Musk kann Elon Musk feuern.“

Das Timing

Dass SpaceX am 12. Juni an die Börse geht, soll angeblich auch in den Sternen stehen. So legt es zumindest ein Bericht der „Financial Times“ nahe, der Personen aus dem Umfeld Musks zitiert. Eine seltene Konstellation der Planeten Merkur, Venus und Jupiter ist dann am Himmel zu beobachten.

Vermutlich dürften aber andere Überlegungen beim Timing wichtiger gewesen sein. Zum einen ist der KI-Boom an der Börse nach einer kurzen Phase des Zweifels wieder voll entfacht. Musk nutzt also das Momentum der Märkte – und er kommt seinen Konkurrenten Anthropic und OpenAI zuvor und kann damit als Erster frisches Kapital einsammeln.

Auch bemerkenswert sind die modifizierten Sperrfristen für Investoren, die bereits vor Börsengang bei SpaceX dabei waren. Anders als die üblichen 180 Tage Sperrfrist können diese bereits nach dem ersten Quartalsbericht Ende Juni 20 Prozent ihrer Anteile zu Geld machen – und sogar noch mehr, wenn die Aktie bis dahin gut performt hat. Was wiederum absehbar ist, denn Indexbetreiber wie Nasdaq und FTSE Russell haben angekündigt, dass sie SpaceX früher als bei Neuemissionen üblich in ihre Indizes aufnehmen werden. Sprich: Nach Tagen statt nach Monaten. Die Nachfrage wird also auch durch Indexfonds angetrieben werden, die nicht auf Preise und Bewertungen achten, sondern einfach kaufen, was die Indexregeln festlegen.

30 Prozent der ausgegebenen Aktien sind übrigens für Kleinanleger reserviert – eine außergewöhnlich hohe Quote. Ebenfalls ungewöhnlich: SpaceX hat seinen angepeilten Preis pro Aktie (135 Dollar) bereits vor knapp einer Woche genannt. Das traditionelle Verfahren, das Präsentieren und Einsammeln von Nachfrage bei institutionellen Investoren, um dann den finalen Preis festzulegen, wird einfach umschifft. Laut Reuters ist das Investoreninteresse ohnehin „unersättlich“. Wenn also alles so läuft, wie von Musk geplant, wird die Aktie am Anfang nur eine Richtung kennen: zu den Sternen. Danach ist wieder alles offen – und das Potenzial für Enttäuschungen groß.