Es bleiben Unsicherheiten. Senkt die Fed die Zinsen? Nach den US-Daten bleiben Anleger wohl zurückhaltend, meint unser Autor.
07.09.2025 - 13:10 Uhr
Es ist fast unmöglich, einen Blick auf den Dax in der kommenden Woche zu werfen, ohne auf die USA zu rekurrieren. Zu groß sind die Auswirkungen dessen, was in der größten Volkswirtschaft der Welt passiert, auf den deutschen Aktienmarkt. So schauen Anleger ganz genau auf den schwächelnden US-Arbeitsmarkt vom Freitag. Es ist zu erwarten, dass sich die Anleger zurückhalten werden.