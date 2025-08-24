Anleger zeigen sich zurzeit verhalten. Ohne geopolitische Entscheidungen könnte das auch weiter so bleiben.

thomas schwarz 24.08.2025 - 15:06 Uhr

Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Von einer ruhigen Zeit kann dieses Jahr keine Rede sein, denn Donald Trump hält auch in der Ferienzeit die Welt in Atem. Mit seiner Zollpolitik lässt der US-Präsident selbst im heißesten Teil des Jahres der Weltwirtschaft keine Atempause. An der Börse führt das zu einer Art Lähmung. Zum Ende des Börsenmonats droht der Dax nah am Rekordhoch auf seinem Niveau zu verharren. Der deutsche Aktienindex ging am Freitag 0,29 Prozent höher bei 24 363,09 Punkten über die Ziellinie und konnte nur hauchdünn im Plus aus der Woche gehen. Es konnte den Dax am Freitag auch nicht aus seiner Wartestellung befreien, dass Jerome Powell, der Chef der US-Notenbank Fed, erstmals eine Leitzinssenkung andeutete. Bis Gewissheit herrscht, dauert es noch, denn der nächste Zinsentscheid der Fed wird Mitte September gefällt. Waren die Markterwartungen hinsichtlich einer Zinssenkung zuletzt gefallen, wurden sie am Freitag durch Powells Rede wieder befördert. Wie schon länger von US-Präsident Trump – „Ich verstehe mehr von Zinsen!“ – gefordert, hatte Powell betont, eine Änderung der Geldpolitik in Erwägung zu ziehen. Er wolle aber „vorsichtig“ vorgehen, was wohl auf eine kleine Senkung um 0,25 Prozente hindeutet.