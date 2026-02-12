Ein 62-Jähriger aus Winzerhausen wurde während eines Online-Meetings von einem Einbrecher überrascht, der plötzlich ins Arbeitszimmer kam.

Videokonferenzen gewähren zum Teil oft unerwartete Einblicke in das Leben der Kollegen. Dass da auch mal ein Haustier im Hintergrund vorbeiläuft, gehört schon fast dazu. In Winzerhausen (Kreis Ludwigsburg) wurde ein 62-Jähriger am Mittwoch jedoch während eines Online-Meetings von einem Einbrecher überrascht, der plötzlich in seinem Arbeitszimmer stand.

Geldbörse wurde gestohlen Wie die Polizei mitteilt, hatte der Unbekannte wohl zwischen 11 und 11.15 Uhr die Türe des Hauses in der Mundelsheimer Straße eingetreten und war so in die Wohnräume gelangt. Im Erdgeschoss durchwühlte der Einbrecher mehrere Räume und Schränke und machte sich anschließend auf den Weg ins Obergeschoss, wo sich der 62-Jährige gerade im Arbeitszimmer aufhielt und an einer Videokonferenz teilnahm.

Als der Täter das Arbeitszimmer betrat und merkte, dass er nicht alleine im Haus ist, ergriff er sofort die Flucht. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde eine Geldbörse mit einem geringen dreistelligen Bargeldbetrag sowie persönlichen Dokumenten entwendet. Der Einbrecher wird als 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und mit dunklem Teint beschrieben. Er hatte kurze dunkle Haare, einen Dreitagebart und war dunkel gekleidet.

Schwarzes Auto wartet vor dem Haus

Kurz vor dem Einbruch hatte der 62-Jährige bemerkt, dass vor seinem Haus ein schwarzes Auto gehalten hatte – vermutlich ein Ford Fiesta älteren Baujahrs – in dem jemand auf dem Fahrersitz saß. Ob ein Zusammenhang zwischen dem Fahrzeug und der Tat besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizeidirektion nimmt unter 0800/1100225 oder per E-Mail an hinweis.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de Hinweise entgegen.