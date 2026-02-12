Ein 62-Jähriger aus Winzerhausen wurde während eines Online-Meetings von einem Einbrecher überrascht, der plötzlich ins Arbeitszimmer kam.
12.02.2026 - 16:00 Uhr
Videokonferenzen gewähren zum Teil oft unerwartete Einblicke in das Leben der Kollegen. Dass da auch mal ein Haustier im Hintergrund vorbeiläuft, gehört schon fast dazu. In Winzerhausen (Kreis Ludwigsburg) wurde ein 62-Jähriger am Mittwoch jedoch während eines Online-Meetings von einem Einbrecher überrascht, der plötzlich in seinem Arbeitszimmer stand.