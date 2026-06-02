 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Böblingen

  6. Jonathan Vetter aus Deufringen ist Bogensport-Europameister mit deutschem Team

Bogenschießen Jonathan Vetter aus Deufringen ist Bogensport-Europameister mit deutschem Team

Bogenschießen: Jonathan Vetter aus Deufringen ist Bogensport-Europameister mit deutschem Team
1
Der Deufringer Jonathan Vetter (2.. v. li.) freut sich mit seinem Team über Gold. Foto: privat

Bei der Bogensport-Europameisterschaft hat der Deufringer Jonathan Vetter mit dem deutschen Team den Titel gewonnen.

Gold für die Recurve-Frauen, Gold für die Recurve-Männer. Die DSB-Bogenschützen haben bei der Bogensport-Europameisterschaft im türkischen Antalya eine starke Ausbeute erreicht und ihren Status als eine der stärksten Bogensport-Nationen Europas eindrucksvoll bestätigt. Einen wichtigen Anteil am Titelgewinn der Männer hatte der Deufringer Jonathan Vetter. Nachdem er 2024 die Teilnahme an den Olympischen Spielen nur knapp verpasst hatte, gehörte der 25-Jährige nun zu den Leistungsträgern des deutschen Teams.

 

Das deutsche Trio mit Mathias Kramer (Herßum), Jonathan Vetter und Moritz Wieser (Trostberg) zog mit drei souveränen 6:2-Siegen gegen Georgien, Polen und Frankreich ins Finale ein. Dort warteten die ebenfalls dominant aufgetretenen Spanier um Einzel- und Mixed-Weltmeister Andres Temino Mediel.

Deutsche Bogenschützen müssen mit Rückstand klarkommen

Deutschland fand zunächst nur schwer in die Begegnung. Nach den ersten drei Pfeilen lag das Team bereits drei Ringe zurück. Die erste Passe ging mit 52:55 verloren, wobei lediglich Kramer eine Zehn gelang.

In der zweiten Passe steigerten sich die Deutschen deutlich. Auch Vetter und Wieser fanden nun besser ins Zentrum. Dennoch behaupteten die Spanier mit einem knappen 56:55 die Führung und gingen mit 4:0 Satzpunkten in Front.

Doch anschließend drehte das deutsche Team auf. Mehrere Zehner sorgten dafür, dass die beiden folgenden Sätze mit 56:52 und 57:56 gewonnen wurden. Nach einem 0:4-Rückstand stand es plötzlich 4:4.

Unsere Empfehlung für Sie

2. Judo-Bundesliga Männer: „Sehr stolz auf unser Team“ – VfL Sindelfingen ist zurück auf der Erfolgsspur

2. Judo-Bundesliga Männer „Sehr stolz auf unser Team“ – VfL Sindelfingen ist zurück auf der Erfolgsspur

Die Männer des VfL Sindelfingen haben in der 2. Judo-Bundesliga den zweiten Saisonsieg eingefahren. Gegen Jahn Nürnberg zeigten sie eine überzeugende Mannschaftsleistung.

Die Entscheidung um den Europameister-Titel fiel damit im Stechen. Wieser eröffnete mit einer Zehn, die Spanien ebenfalls mit einer Zehn konterte. Anschließend setzte Kramer seinen Pfeil überraschend in die Sechs, während Spaniens Schütze eine Acht erzielte. Damit lag die Verantwortung bei Jonathan Vetter. Er musste unbedingt eine Zehn schießen, um die minimale Chance aufrecht zu erhalten – und das gelang ihm auch.

Deutsche Bogenschützen bleiben im Rennen und holen den Titel

Der Deufringer traf die Zehn – Deutschland blieb im Rennen. Nun musste Spaniens Schlussschütze Pablo Acha nachziehen. Eine Neun hätte zum Titel gereicht. Doch Acha verlor die Nerven. Er schoss ebenfalls nur eine Sechs, was dazu führte, dass Deutschland eine sensationelle Aufholjagd mir dem zweiten Team-Gold krönte.

Entsprechend groß war die Freude in Jonathan Vetters Heimat. „Der Sportkreis Böblingen ist stolz darauf, einen so erfolgreichen und zugleich sympathischen Sportler in seinen Reihen zu wissen“, so der Sportkreispräsident Ekkehard Fauth. Der ehemalige Bürgermeister in Vetters Heimatgemeinde Aidlingen zählte zu einem der ersten Gratulanten.

Der Europameistertitel ist der bislang größte Erfolg in Vetters Karriere und die bisherige Krönung seiner konstant starken und verlässlichen Leistungen, die er seit vielen Jahren im nationalen-und internationalen Bogensport zeigt. Nach der knapp verpassten Olympia-Qualifikation für Paris 2024 dürfte der Triumph von Antalya zusätzliches Selbstvertrauen geben. Denn sein nächstes großes Ziel sind die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.

Weitere Themen

Frauenfußball im Kreis Böblingen: TSV Grafenau und VfL Herrenberg II kämpfen im direkten Duell um den Ligaverbleib

Frauenfußball im Kreis Böblingen TSV Grafenau und VfL Herrenberg II kämpfen im direkten Duell um den Ligaverbleib

In der Fußball-Regionenliga, Staffel IV, kämpfen der TSV Grafenau und der VfL Herrenberg II um den Klassenverbleib. Am letzten Spieltag kommt es zum direkten Duell.
Von Kevin Schuon
Fußball-Kreisliga B, Staffel VI: SF Kayh und SGM Gäufelden im Gleichschritt – Entscheidung am letzten Spieltag

Fußball-Kreisliga B, Staffel VI SF Kayh und SGM Gäufelden im Gleichschritt – Entscheidung am letzten Spieltag

Die SF Kayh haben genauso wie die SGM Gäufelden in der Fußball-Kreisliga B, Staffel VI, Stuttgart/Böblingen ihre Hausaufgaben erledigt. Die Entscheidung fällt am letzten Spieltag.
Von Jenny Schwartz
Fußball-Landesliga, Staffel II: „Das ist krass“ – Mustafa Görkem vom TSV Ehningen feiert perfekten Abschied

Fußball-Landesliga, Staffel II „Das ist krass“ – Mustafa Görkem vom TSV Ehningen feiert perfekten Abschied

Der TSV Ehningen muss nach dem Aufstieg in die Fußball-Verbandsliga mit einigen Abgängen zurechtkommen. Für Keeper Mustafa Görkem war das Saisonfinale ein gelungener Abschied.
Von Maximilian Schöbel
Fußball-Kreisliga B, Staffel VII: Kantersieg, Spielabbruch und Spielermangel

Fußball-Kreisliga B, Staffel VII Kantersieg, Spielabbruch und Spielermangel

Nach einem 6:0-Kantersieg bleibt der KSC Sindelfingen in der Fußball-Kreisliga B, Staffel VII, Stuttgart/Böblingen auf dem Aufstiegsrelegationsplatz.
Von Jenny Schwartz
Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII: Türk SV Herrenberg II steigt direkt auf – Weil im Schönbuch kämpft um Relegation

Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII Türk SV Herrenberg II steigt direkt auf – Weil im Schönbuch kämpft um Relegation

In der Fußball-Kreisliga B, Staffel VIII, Stuttgart/Böblingen hat sich nun auch der SV Oberjesingen II gegen einen Aufstieg entschieden. Der Türk SV Herrenberg II steigt direkt auf.
Von Jenny Schwartz
Fußball-Bezirksliga: „Eines der besten Spiele von uns“ – TV Darmsheim schlägt SV Deckenpfronn

Fußball-Bezirksliga „Eines der besten Spiele von uns“ – TV Darmsheim schlägt SV Deckenpfronn

In der Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen hat der SV Deckenpfronn zum zweiten Mal in Folge verloren. Nach einer langen Gewitter-Pause traf der TV Darmsheim spät zum Siegtreffer.
Von Jürgen Renner
Fußball-Kreisliga A, Staffel III: „Der Wettergott war heute Aidlinger“ – mehrere Spiele wegen Gewitters verlegt

Fußball-Kreisliga A, Staffel III „Der Wettergott war heute Aidlinger“ – mehrere Spiele wegen Gewitters verlegt

In der Fußball-Kreisliga A, Staffel III, sorgten Unwetter für einige Spielabbrüche. Die SpVgg Aidlingen tritt im Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz am Dienstag erneut an.
Von Jenny Schwartz
Fußball-Landesliga, Staffel II: „Der Druck war enorm“ – GSV Maichingen sichert im Derby den Ligaverbleib

Fußball-Landesliga, Staffel II „Der Druck war enorm“ – GSV Maichingen sichert im Derby den Ligaverbleib

Während dem GSV Maichingen der Klassenverbleib in der Fußball-Landesliga, Staffel II, nicht mehr zu nehmen ist, verabschiedet die SV Böblingen 17 Spieler.
Von Kevin Schuon
Fußball-Landesliga, Staffel II: „Verbindet ein Leben lang“ – TSV Ehningen feiert Verbandsliga-Aufstieg

Fußball-Landesliga, Staffel II „Verbindet ein Leben lang“ – TSV Ehningen feiert Verbandsliga-Aufstieg

In der Fußball-Landesliga, Staffel II, hat der TSV Ehningen durch ein 1:1 gegen den SC Geislingen die vorzeitige Meisterschaft eingetütet. Die Folge einer außergewöhnlichen Rückrunde.
Von Maximilian Schöbel
Fußball-Landesliga, Staffel II: „Spannung ist einfach raus“ – VfL Sindelfingen kassiert erneut fünf Gegentore

Fußball-Landesliga, Staffel II „Spannung ist einfach raus“ – VfL Sindelfingen kassiert erneut fünf Gegentore

In der Fußball-Landesliga, Staffel II, hat der VfL Sindelfingen beim TSGV Waldstetten eine deutliche klatsche kassiert – und ließen die Effizienz vor dem Tor vermissen.
Von Kevin Schuon
Weitere Artikel zu Bogenschießen Europameister Deutschland
 
 