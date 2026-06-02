Bogenschießen: Jonathan Vetter aus Deufringen ist Bogensport-Europameister mit deutschem Team

Gold für die Recurve-Frauen, Gold für die Recurve-Männer. Die DSB-Bogenschützen haben bei der Bogensport-Europameisterschaft im türkischen Antalya eine starke Ausbeute erreicht und ihren Status als eine der stärksten Bogensport-Nationen Europas eindrucksvoll bestätigt. Einen wichtigen Anteil am Titelgewinn der Männer hatte der Deufringer Jonathan Vetter. Nachdem er 2024 die Teilnahme an den Olympischen Spielen nur knapp verpasst hatte, gehörte der 25-Jährige nun zu den Leistungsträgern des deutschen Teams.

Das deutsche Trio mit Mathias Kramer (Herßum), Jonathan Vetter und Moritz Wieser (Trostberg) zog mit drei souveränen 6:2-Siegen gegen Georgien, Polen und Frankreich ins Finale ein. Dort warteten die ebenfalls dominant aufgetretenen Spanier um Einzel- und Mixed-Weltmeister Andres Temino Mediel.

Deutsche Bogenschützen müssen mit Rückstand klarkommen

Deutschland fand zunächst nur schwer in die Begegnung. Nach den ersten drei Pfeilen lag das Team bereits drei Ringe zurück. Die erste Passe ging mit 52:55 verloren, wobei lediglich Kramer eine Zehn gelang.

In der zweiten Passe steigerten sich die Deutschen deutlich. Auch Vetter und Wieser fanden nun besser ins Zentrum. Dennoch behaupteten die Spanier mit einem knappen 56:55 die Führung und gingen mit 4:0 Satzpunkten in Front.

Doch anschließend drehte das deutsche Team auf. Mehrere Zehner sorgten dafür, dass die beiden folgenden Sätze mit 56:52 und 57:56 gewonnen wurden. Nach einem 0:4-Rückstand stand es plötzlich 4:4.

Die Entscheidung um den Europameister-Titel fiel damit im Stechen. Wieser eröffnete mit einer Zehn, die Spanien ebenfalls mit einer Zehn konterte. Anschließend setzte Kramer seinen Pfeil überraschend in die Sechs, während Spaniens Schütze eine Acht erzielte. Damit lag die Verantwortung bei Jonathan Vetter. Er musste unbedingt eine Zehn schießen, um die minimale Chance aufrecht zu erhalten – und das gelang ihm auch.

Deutsche Bogenschützen bleiben im Rennen und holen den Titel

Der Deufringer traf die Zehn – Deutschland blieb im Rennen. Nun musste Spaniens Schlussschütze Pablo Acha nachziehen. Eine Neun hätte zum Titel gereicht. Doch Acha verlor die Nerven. Er schoss ebenfalls nur eine Sechs, was dazu führte, dass Deutschland eine sensationelle Aufholjagd mir dem zweiten Team-Gold krönte.

Entsprechend groß war die Freude in Jonathan Vetters Heimat. „Der Sportkreis Böblingen ist stolz darauf, einen so erfolgreichen und zugleich sympathischen Sportler in seinen Reihen zu wissen“, so der Sportkreispräsident Ekkehard Fauth. Der ehemalige Bürgermeister in Vetters Heimatgemeinde Aidlingen zählte zu einem der ersten Gratulanten.

Der Europameistertitel ist der bislang größte Erfolg in Vetters Karriere und die bisherige Krönung seiner konstant starken und verlässlichen Leistungen, die er seit vielen Jahren im nationalen-und internationalen Bogensport zeigt. Nach der knapp verpassten Olympia-Qualifikation für Paris 2024 dürfte der Triumph von Antalya zusätzliches Selbstvertrauen geben. Denn sein nächstes großes Ziel sind die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.