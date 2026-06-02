Bogenschießen Jonathan Vetter aus Deufringen ist Bogensport-Europameister mit deutschem Team
Bei der Bogensport-Europameisterschaft hat der Deufringer Jonathan Vetter mit dem deutschen Team den Titel gewonnen.
Bei der Bogensport-Europameisterschaft hat der Deufringer Jonathan Vetter mit dem deutschen Team den Titel gewonnen.
Gold für die Recurve-Frauen, Gold für die Recurve-Männer. Die DSB-Bogenschützen haben bei der Bogensport-Europameisterschaft im türkischen Antalya eine starke Ausbeute erreicht und ihren Status als eine der stärksten Bogensport-Nationen Europas eindrucksvoll bestätigt. Einen wichtigen Anteil am Titelgewinn der Männer hatte der Deufringer Jonathan Vetter. Nachdem er 2024 die Teilnahme an den Olympischen Spielen nur knapp verpasst hatte, gehörte der 25-Jährige nun zu den Leistungsträgern des deutschen Teams.