Das Team der SK Fellbach-Schmiden scheitert am Sonntag wegen einem Punkt am Sprung in die Regionalliga.

Maximilian Hamm 24.02.2025 - 16:29 Uhr

Mit einem Punktgewinn in der finalen Begegnung gegen den späteren Aufsteiger SSV Karlsbad hätten die Bogenschützen der SK Fellbach-Schmiden ebenfalls noch den Sprung in die Regionalliga schaffen können. Doch daraus wurde nichts. Und so schob das Team des BSC Stuttgart sich ganz zum Schluss noch auf den zweiten Platz. Der Aufstiegswettkampf in die Regionalliga Südwest fand am Sonntagnachmittag in der Rheinauenhalle in Waldsee statt. Acht Teams hatten sich qualifiziert. Der Verbund der SK Fellbach-Schmiden war als Meister der Württembergliga – in der Tabelle vor dem BSC Stuttgart – nach Waldsee gefahren. „Wir sind schwer in den Wettkampf gekommen, das lag auch an mir. Am Ende hatten wir dann viel Pech“, sagte Kai Müller, der am Sonntag gemeinsam mit seiner Ehefrau Nicole Müller sowie mit Jessica Hägele und Philipp Kühnle angetreten war. Karin Schinken und Philipp Schultze kamen nicht zum Einsatz.