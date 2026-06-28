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  6. Zwei Medaillen für Jonathan Vetter

Bogenschießen Zwei Medaillen für Jonathan Vetter

Bogenschießen: Zwei Medaillen für Jonathan Vetter
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Hatte bei der Militär-WM den Durchblick und gewann Einzel-Silber und Team-Bronze: Jonathan Vetter. Foto: Bundeswehr

Jonathan Vetter aus Deufringen holt bei der Militär-WM im Bogenschießen Silber im Einzel und Bronze mit dem Team. Besonders ein Duell sorgt für Aufsehen.

Bei der Militär-Weltmeisterschaft im Bogensport im westfälischen Warendorf konnten die deutschen Schützen mehrere Medaillen gewinnen. Ganz stark war dabei die Silbermedaille des Deufringers Jonathan Vetter, der sich gegen hochkarätige Konkurrenz behauptete und erst im Finale gegen Baptiste Addis (Frankreich) unterlag.

 

Vetter hatte – wie auch die beiden anderen deutschen Teilnehmer Florian Unruh und Mathias Kramer – eine starke Qualifikation geschossen. Das DSB-Trio rangierte auf den Plätzen vier (Vetter 679), sechs (Unruh 677) und neun (Kramer 672) und hatte sich somit eine gute Ausgangsposition verschafft. Vetter und Unruh nutzten diese, um sich bis in das Halbfinale zu schießen. Wobei Vetter im Viertelfinale ein kleines Meisterstück gelang, als er den frisch gebackenen Weltcup-Gewinner von Antalya/Türkei, den Inder Dhiraj Bommadevara, mit 6:4 bezwang.

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Während für Unruh im Semifinale Schluss war, hatte Vetter dagegen noch das Goldfinale vor der Brust, in dem er auf das französische Super-Talent Addis traf. Trotz eines 1:7 strahlte der Deufringer über Silber: „Für den aktuellen Zeitpunkt bin ich zufrieden. Ich war in den letzten Wochen nicht auf dem Level, auf dem ich sein kann und möchte“, sagte Vetter: „Deswegen war es ein sehr guter Wettkampf, der in die richtige Richtung ging. Silber ordne ich oben ein, weil relativ viele Schützen da waren, die auch auf dem Weltcup dabei sind.“

Das deutsche Recurve-Trio holte im Teamwettbewerb ebenfalls eine Medaille. Dabei mussten sich Kramer, Unruh und Vetter mit Bronze zufriedengeben, weil sie im Halbfinale gegen Italien im Stechen aufgrund der zentraleren Zehn der Gegner verloren. „Natürlich sind wir auch mit der Bronzemedaille im Team zufrieden“, resümierte Jonathan Vetter.

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