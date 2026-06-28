Bogenschießen Zwei Medaillen für Jonathan Vetter
Jonathan Vetter aus Deufringen holt bei der Militär-WM im Bogenschießen Silber im Einzel und Bronze mit dem Team. Besonders ein Duell sorgt für Aufsehen.
Jonathan Vetter aus Deufringen holt bei der Militär-WM im Bogenschießen Silber im Einzel und Bronze mit dem Team. Besonders ein Duell sorgt für Aufsehen.
Bei der Militär-Weltmeisterschaft im Bogensport im westfälischen Warendorf konnten die deutschen Schützen mehrere Medaillen gewinnen. Ganz stark war dabei die Silbermedaille des Deufringers Jonathan Vetter, der sich gegen hochkarätige Konkurrenz behauptete und erst im Finale gegen Baptiste Addis (Frankreich) unterlag.