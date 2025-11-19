Das Areal vom MTV Ludwigsburg soll aufgeforstet werden. Bundestagsabgeordneter Steffen Bilger (CDU) macht sich vor Ort ein Bild. Besteht noch Hoffnung für die Sportler?
Die Zielscheiben sind schon längst abgebaut, die Sportler trainieren seit Oktober in der Halle. Und doch war am Dienstagnachmittag auf der Bogenanlage einiges los. Mehr als 30 Mitglieder standen in der Nachmittagssonne und hofften auf gute Nachrichten. Der Grund: Der MTV Ludwigsburg muss nach 60 Jahren die Fläche abgeben. Das Gelände, knapp 10.000 Quadratmeter groß und auf einer Lichtung im Osterholzwald gelegen, gehört dem Bund – und der löst den Pachtvertrag zum Ende des Jahres mit einem Aufschub für ein weiteres Jahr auf. Die Abteilung Bogenschießen hat daraufhin Presse und Politik eingeschalten. Gekommen ist Steffen Bilger, CDU-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Ludwigsburg.