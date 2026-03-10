Bogensport: DM in Berlin Als Hobbyschützin erneut auf dem Siegertreppchen
Die Bogensportlerin Nicole Müller von der SK Fellbach-Schmiden belegt bei den deutschen Hallenmeisterschaften in Berlin diesmal den dritten Platz.
Wer den Trainingsfleiß als Grundlage für sportliche Erfolge nimmt, kommt bei Nicole Müller, 36, immer wieder ins Staunen. Denn die zweifache Mutter gewinnt Medaillen, obwohl sie es zeitlich nicht so oft in die Bogenhalle schafft. Bei ihr zählen Erfahrung, Nervenstärke und ein ruhiges Gemüt zu den Erfolgsfaktoren. Das hat sie am vergangenen Samstag im Horst-Korber-Sportzentrum in Berlin erneut bewiesen. Bei den deutschen Hallenmeisterschaften der Bogenschützen landete die Sportlerin von der SK Fellbach-Schmiden auf dem dritten Platz. Vor rund zwei Jahren hatte sie in Sindelfingen mit dem Recurvebogen den Titel gewonnen. Erst vor wenigen Wochen kam sie bei den württembergischen Hallenmeisterschaften in Ditzingen auf den zweiten Rang.