Das Team der SK Fellbach-Schmiden ist auch am finalen Wettkampftag der Bogenschützen das treffsicherste.

Maximilian Hamm 03.02.2025 - 18:17 Uhr

Selbst Kai Müller, der in seiner Karriere schon viel erlebt hat, zeigte sich überrascht, mit welcher Überlegenheit die Bogenschützen der SK Fellbach-Schmiden am vierten Wettkampftag der Württembergliga aufgetreten sind. Der Tabellenführer überzeugte am Sonntagnachmittag in der Rennwiesenhalle in Reutlingen in fast allen Begegnungen und sicherte sich damit die Meisterschaft. Die Saison ist damit jedoch noch nicht beendet. Am 23. Februar findet in der Rheinauenhalle in Waldsee der Aufstiegswettkampf zur Regionalliga Südwest statt. „Wenn wir so schießen, wie jetzt am Sonntag, dann haben wir gute Chancen auf den Aufstieg“, sagt Kai Müller.