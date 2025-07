Der Aufschrei der Einzelhändler im Bohnenviertel war groß, als die Baustelle auf dem Gelände des Breuninger-Parkhauses an der B 14 im vergangenen Jahr in Betrieb ging. Dort, wo voraussichtlich bis 2029 ein Mobility-Hub und das Haus für Film und Medien entstehen soll, fehlt es den Einzelhändlern seitdem an Laufkundschaft und Umsatz. Einzelne Inhaber berichteten „von einem Kundenrückgang in nicht mehr vertretbarem Ausmaß“. In der Folge müssten wohl einzelne Läden schließen.