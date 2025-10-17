Ein Mann soll seine Tochter getötet haben. Die Polizei prüft, ob es sich um Mord handelt. Hinweise auf frühere Gewalt in der Familie gibt es nicht. Nun liegt das Obduktionsergebnis vor.
17.10.2025 - 15:14 Uhr
Das von seinem Vater in Bollschweil umgebrachte Kind starb an stumpfer Gewalt und auch an Verletzungen mit einem Messer. Aufgrund der zahlreichen Verletzungen der Achtjährigen sei nicht mehr feststellbar gewesen, welche Gewalthandlung genau zum Tode geführt habe, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft nach der Obduktion weiter mit. Es könne aber ausgeschlossen werden, dass ein Schuss der Polizei das Kind getroffen habe.