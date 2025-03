Erdogans neue Mauer: ein Beton-Gruß an die EU

Bollwerk an der Grenze zu Griechenland

Die Türkei baut eine Mauer an der Landgrenze zu Griechenland. Der Beschluss hat mit der künftigen Bundesregierung zu tun. Die Grenzmauer ist nicht die erste, aber die erste, die Flüchtlinge im Land halten soll – und fluchtwillige Gegner der Regierung Erdogans.

Susanne Güsten 09.03.2025 - 14:13 Uhr

Die Türkei will einen wichtigen Transitweg für Flüchtlinge nach Europa schließen: Eine zwei Meter hohe Betonmauer entlang der Landgrenze zu Griechenland im Nordwesten der Türkei soll Migranten und Regimegegnern den Weg ins Nachbarland und damit in die Europäische Union versperren. Der Mauerbau ist eine Geste von Präsident Recep Tayyip Erdogan gegenüber EU-Ländern wie Deutschland und Österreich, in denen der Streit um die Migration zu innenpolitischen Verwerfungen geführt hat. Erdogans Kritiker werfen dem Präsidenten deshalb einen Kotau vor den Europäern vor.