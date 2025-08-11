Nach der Bombardierung der iranischen Atomanlagen herrschte Misstrauen in Teheran gegenüber dem Westen. Nun traf erstmals nach dem Krieg wieder ein hochrangiger Atomwächter ein.
11.08.2025 - 21:23 Uhr
Erstmals nach den Bombardierungen der iranischen Atomanlagen hat Irans Regierung wieder einen hochrangigen Vertreter der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEA) empfangen. Vizegeneraldirektor Massimo Aparo reiste am Montag für Gespräche nach Teheran, wie iranische Medien übereinstimmend berichteten. Abends sei er nach Wien zurückgereist.