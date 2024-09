Nach Angaben des israelischen Militärs ist der Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah bei einem Angriff getötet worden. Was bisher bekannt ist:

mbo/dpa 28.09.2024 - 10:11 Uhr

Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah ist laut israelischen Angaben bei einem Angriff am Freitag in einem Vorort von Beirut getötet worden. „Hassan Nasrallah wird nicht länger in der Lage sein, die Welt zu terrorisieren“, teilte das israelische Militär mit. Auch der wichtige Hisbollah-Kommandeur für den Süden des Landes, Ali Karaki, sei ums Leben gekommen.