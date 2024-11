Emails mit der Androhung von Bombenattentaten, wie sie am Sonntag und Montag in Stuttgart auftauchten, wurden offenbar bundesweit verschickt. Die Polizei gibt Entwarnung. Eine Gefährdung bestehe aktuell nicht.

Christine Bilger 25.11.2024 - 16:15 Uhr

Am Sonntagabend ist die erste Meldung bei der Stuttgarter Polizei eingegangen, aus Heumaden von der Birken-Realschule. Am Montag waren es dann insgesamt 16 Schulen in der Stadt, an denen gleichlautende Nachrichten eingegangen waren. Doch nicht nur hier, auch in anderen Bundesländern versuchten die Tatpersonen hinter der Drohmail, Unruhe durch die Ankündigung zu stiften. Erst wurden weitere Fälle aus Bayern bekannt: „An die 20 waren es allein in München, weitere in Ingolstadt“, sagt eine Pressesprecherin der Münchner Polizei. Inzwischen sieht es aber nach einer bundesweiten Aktion aus.