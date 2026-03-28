Am Palmsonntag wird in Stuttgart wieder mal eine Bombe entschärft. Was können uns die Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg heute noch sagen?
28.03.2026 - 06:00 Uhr
Diesmal also Hoffeld. Am Palmsonntag wird im Degerlocher Hospitalwald ein 250 Kilo schwerer Blindgänger entschärft, der dort seit 80 Jahren im Boden schlummerte. Für etwa 1000 Menschen bedeutet das ein paar Stunden Ausnahmezustand, ein kurzes Heraustreten aus der Gegenwart und ihrer gemütlichen Selbstverständlichkeit. Das späte Sonntagsfrühstück, der Braten und die Joggingrunde müssen ausfallen, wenn die Vergangenheit plötzlich eine Brücke ins Heute schlägt.