Bombenentschärfung in Rastatt, Ersatzbusse, Verspätungen: Die wichtige Rheintalbahnstrecke ist am Sonntag einige Stunden lang auf einem Abschnitt gesperrt. Was Reisende wissen müssen.
23.10.2025 - 06:28 Uhr
Eine Bombenentschärfung auf der wichtigen Bahnstrecke zwischen Karlsruhe und Basel - das ist keine gute Nachricht für Reisende. In Rastatt muss ein Blindgänger unschädlich gemacht und dafür der Zugverkehr zwischen den Bahnhöfen Karlsruhe und Baden-Baden eingestellt werden. Worauf müssen Reisende sich einstellen?